La presentadora y modelo no ha confirmado ni negado si tiene algo serio o una amistad con la persona que se le vio acompañada.

En pleno restaurante de su ex, graban a Jessica Cediel muy cariñosa con otro hombre

Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras más queridas por los colombianos. La modelo es reconocida por haber presentado un buen número de programas en las cadenas de televisión más importantes de Colombia.

Sin embargo, un tema que siempre ha generado suspicacia en los seguidores de la presentadora son sus temas amorosos, debido a que sus últimas relaciones no han salido del todo bien.

No obstante, desde hace varias semanas se ha venido hablando que Cediel ya estaría saliendo con alguien, puesto que la modelo ha estado compartiendo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de nueve millones de seguidores, algunos detalles románticos, como por ejemplo rosas, pero con la particularidad de no decir quién es la persona que los envía.

En ese sentido, este fin de semana Cediel fue captada con Daniel Oviedo, más conocido como ‘Ovy On The Drums’ en el restaurante de uno de sus ex, el cantante de música popular Pipe Bueno. En las imágenes se puede apreciar a los dos disfrutando de la noche y viéndose muy cariñosos con el paso de la velada.

‘Ovy On The Drums’ es conocido por haber trabajado con artistas como Karol G, Mau y Ricky y Paulo Londra. Asimismo, es productor, compositor de hip-hop y pop.

Por ahora, Cediel no ha confirmado ni negado si tiene algo serio o una amistad con el artista. Sin embargo, la presentadora fue tendencia en redes sociales luego de compartir un detalle que tuvo con su padre.

El papá de la famosa sufre de una enfermedad que se conoce como Parkinson; es por esto que la modelo ha tenido que ser fuerte para apoyar a su padre en medio de esta difícil situación. Cabe mencionar que Cediel no acostumbra a mostrar a su padre en sus redes sociales; no obstante, en esta oportunidad, la ocasión lo ameritaba y fue el papá de la modelo quien se llevó todo el protagonismo en la publicación.

Las historias compartidas el domingo -2 de octubre- por la presentadora, en horas de la tarde, dan muestra de la felicidad del padre de Cediel, luego de que esta le mostrara la casa que está construyendo para él.

En medio del recorrido que le dio la modelo a su padre Alfonso, este, pese a que tiene dificultades para hablar y moverse, no ocultó su felicidad. Y pudo expresar lo que sentía y lo agradecido que se encontraba con su hija. “Tan bonita… Te quiero… Uy, juemadre”.

Lina Tejeiro sale en defensa de Jessica Cediel

Hace un par de meses, Lina Tejeiro se refirió a través de su canal oficial de YouTube al calvario que vivió para poderse retirar los biopolímeros de su cuerpo. Todo se dio justamente en medio de la cuarentena, cuando la actriz se había operado los glúteos y tiempo después se enteró de que le habían puesto biopolímeros.

No obstante, durante una entrevista con Diva Rebeca, Lina Tejeiro narró cómo fue su lucha con los biopolímeros, además, destacó que se trata de un tema que no se puede minimizar.

“Yo soy víctima de biopolímeros también y siento que es muy duro minimizar lo que uno vive con esto. Esto se vuelve una condición. No te sacan 100 % los biopolímeros, quedas con secuelas, y tienes que operarte varias veces. Uno no puede minimizar el dolor que está viviendo una persona con su salud”, expresó la popular actriz.

Asimismo, citó el caso de la presentadora colombiana Jessica Cediel, quien también fue una víctima de los biopolímeros. “Si Jessica sintió desde su corazón que tenía que llegar hasta esta instancia para sentirse tranquila, lo respeto y me parece una berraca, porque lleva 12 años luchando con todo esto. No podemos minimizar solo porque no lo estamos viviendo”, enfatizó Lina Tejeiro.

Finalmente, durante la entrevista, Lina Tejeiro también resaltó aquellas enseñanzas que le dejó su lucha contra los biopolímeros. “Pasé por un montón de situaciones por falta de amor propio y de no haberme aceptado como soy”, reveló la influencer.