Presidente Gustavo Petro propuso un “referendo popular” para sus polémicas reformas sociales

El presidente Gustavo Petro habló enérgicamente desde Cali. “Los invito, en vez de generar una ruptura a la que locamente nos quieren llevar creyendo que el pueblo se va a asustar, a construir juntos, a pensar en el futuro, ya no tanto en el pasado, a dejar las altas aristocracias. No son aristócratas”, dijo.

El primer mandatario se refirió en esa intervención a lo que él espera que sea el llamado Acuerdo Nacional. “Queremos un acuerdo nacional, pero no para que el pueblo se arrodille o se silencie”, aseguró el primer mandatario.

Y propuso una vía que hasta ahora no había mencionado. “Acuerdo Nacional, que si lo logramos, debe llevarse a referendo popular a través del referendo constitucional en Colombia. Para que el pueblo diga sí o no”, aseguró.

Y se despachó. Aseguró que ese acuerdo se debe hacer “en la base popular, en el barrio, en el páramo, en el territorio excluido, donde se surte la violencia, y no en el Palacio de Nariño, motivado por hombres blancos y ricos”.

De esta manera, y una vez más, el presidente reitera que no necesita que sus grandes reformas sociales pasen necesariamente por el Congreso y las vías institucionales. En ese mismo contexto, ha calificado de “golpe blando” toda manifestación de la oposición contra su Gobierno, como la pasada marcha del 21 de abril.

“Este es un mensaje que debe quedar claro en todas las plazas del país, en todos los barrios, en todas las comunidades... si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles. (...) Quiero que este mensaje se difunda: si intentan un golpe contra la voluntad como el 19 de abril, el pueblo recuperará la democracia (...). Nosotros defendimos con nuestra sangre un proyecto democrático para Colombia, queremos una democracia multicolor. No somos menos y no somos cobardes. Somos dignos. Sabemos cuál ha sido la historia de Colombia. Sabemos de cuántas guerras civiles venimos. Nuestro nombre se ha conjugado con la paz, pero no una paz de gente arrodillada o de gente de rebaño”, dijo en su discurso del primero de mayo.