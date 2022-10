Woody Allen comenzó a grabar por primera vez en francés la que sería su última película

El director de cine estadounidense Woody Allen anunció que desde el lunes comenzó en París el rodaje de su 50ª película titulada Wasp22, la cual será por primera vez en francés.

Se trata de una “comedia negra con el espíritu de Match Point”, dijo en un comunicado el director de 86 años, que vio cómo la industria le dio la espalda cuando su hija adoptiva Dylan Farrow le acusó de agredirla sexualmente cuando era niña.

Allen rechaza estas acusaciones. Ninguna de las dos investigaciones iniciadas en su contra dieron resultados.

El neoyorquino, ganador de cuatro premios Óscar, fue condenado al ostracismo en Estados Unidos desde el movimiento #MeToo, pero sigue gozando de popularidad en Europa y, sobre todo, en Francia.

Sin embargo, su última película Rifkin’s Festival, grabada en la ciudad española de San Sebastián, solo logró reunir a 89.000 espectadores cuando salió en julio.

Y cuando Un día lluvioso en Nueva York se estrenó en los cines franceses en 2019, Woody Allen fue objeto de una gran polémica. Algunos actores se distanciaron públicamente del realizador, mientras que otros, como la actriz estadounidense Scarlett Johansson y la francesa Catherine Deneuve, le apoyaron y reivindicaron la presunción de inocencia.

El reconocido director podría retirarse del cine luego de su última película, la cual será filmada en París. - Foto: Reuters. - Foto: REUTERS

Su retiro del cine

Woody Allen manifestó el martes 28 de junio que realizar películas ya no lo emociona como antes, así lo dio a conocer en una entrevista con el actor Alec Baldwin.

El reconocido director, de 86 años, conversó con el actor durante casi media hora en una transmisión en vivo por la red social Instagram, a través de la cuenta del actor.

La entrevista abarcó varios temas, aunque ninguno polémico, como las acusaciones de abuso sexual efectuadas por su hija, Dylan Farrow, en contra de él.

Este caso fue abordado en el documental Allen v. Farrow, lanzado por HBO en febrero de 2021. Asimismo, en el primero de los cuatro episodios de la producción, Farrow, adoptada por el cineasta y su exesposa Mia Farrow, afirma su acusación contra su padre, ya que según ella, Allen abusó sexualmente de ella cuando tenía siete años, en 1992.

Por su parte, el reconocido director ha negado, en diferentes oportunidades, las acusaciones en su contra, por las que ha enfrentado varias investigaciones.

En primera instancia, el director afirmó que “probablemente haré esta película más, pero he perdido gran parte de la emoción, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar”.

Asimismo, el director de películas de culto como Manhattan, Annie Hall, entre otras, indicó que reflexionó sobre el tema tras agarrarle el gusto al aislamiento durante la pandemia.

“Estaba en casa escribiendo mucho”, dijo. “Es una forma agradable de vivir. Luego pensé: bueno, tal vez haga una o dos (películas)”, aseveró el cineasta.

“No me divierto igual haciendo una película y presentándola en el cine (...). Era agradable saber que 500 personas la veían de una vez”, agregó.

Por otra parte, el director lamentó del presente del teatro y de Broadway, recordando una “variedad” que, según él, ya no existe debido a que el famoso distrito del centro de Nueva York se ha convertido en “un centro comercial espantoso”.

“Ahora todas las obras son musicales, reestrenos, espectáculos en los que hay estrellas...”, indicó. De igual manera, manifestó que echa de menos a los dramaturgos de la calidad de Tennessee Williams o Arthur Miller y mostró disgusto con las producciones multimillonarias.

“El mundo en el que crecí, el del cine y Broadway, ya no es lo mismo. Es menos placentero para mí, y se combina con la experiencia de que me gusta estar en casa escribiendo, disfrutando de mi tiempo libre”, aseveró.

*Con información de AFP.