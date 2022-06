¿Un nuevo amor? La costeña que sería la nueva pareja de James Rodríguez

Aunque no es algo oficial, un programa de entretenimiento dice que se trataría de “un amor secreto”.

La vida amorosa del futbolista colombiano James Rodríguez ha sido uno de los principales focos de atención no solo de los interesados en el universo del entretenimiento, sino también del deporte. Es por ello que hace meses, al cucuteño lo habían relacionado con la cantante Karol G. Pero hace poco, se dio a conocer otro nombre de una mujer también colombiana con quien, posiblemente, Rodríguez estaría conociéndose.

El programa de chismes y farándula ‘La Red’, a través de las palabras de su anfitriona, la presentadora de los fines de semana Mary Méndez, habló de un romance entre el futbolista y una reconocida actriz de la pantalla chica.

“Existe una relación en estos momentos entre Kimberly Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez”, indicó Méndez.

Sin embargo, aunque no es algo oficial y podría tratarse de tan solo rumores, la presentadora añadió: “No podemos confirmar qué tipo de relación es, tratan de pasar lo más privado posible”.

En adición, según las declaraciones compartidas en el citado programa de entretenimiento, Reyes y Rodríguez no han querido hacer público el romance que podrían llegar a estar teniendo.

Lo que sí dicen es que, por ahora, se trataría de una relación que no es formal; no hay compromiso y “es un amor secreto”.

En complemento, la anfitriona del programa del canal Caracol explicó que el jugador de Al Rayyan es fanático de la actriz y modelo, esto debido a que le da ‘Me gusta’ a las fotografías y diferentes contenidos que la barranquillera postea a través de sus redes sociales.

Además, uno de los argumentos que más sorprendió a los televidentes fue en el que Mary Méndez contó que la dupla de famosos se comunican por llamada telefónica. En adición, el presentador y periodista Carlos Vargas complementó las palabras de su compañera de set y manifestó: “Yo grabé un ‘reality’ con ella -Kimberly Reyes- y le pregunté si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: ‘No te lo puedo decir’”.

Aunque nada es oficial, no se descarta el rumor de que la actriz, de 33 años, estaría conociéndose y entablando una relación con el futbolista, de 30 años.

A principios de febrero, Reyes le puso punto final a los rumores y se sinceró con sus seguidores sobre su separación del empresario Federico Severini.

A través de la opción de preguntas de Instagram, uno de sus seguidores le cuestionó “¿Te separaste?” a lo que ella respondió afirmativamente.

Aunque no se extendió sobre los motivos por los cuales se separó, tras cinco años de matrimonio, se limitó a afirmar que efectivamente ya no tienen una relación.

Los seguidores de Reyes le mostraron su apoyo, aunque muchos afirmaron que no hay que creer en todo lo que se ve en las redes sociales cuando las parejas muestran su idilio amoroso y parecen no estar tan felices como se piensa.

Cabe señalar que esta no era la primera vez que circulaban rumores de haberse separado. De hecho, hace unos meses, la actriz también se mostró distante de Severini y les expresó a sus seguidores lo que estaba pasando.

“Es un tema de mi vida personal, no he dicho absolutamente nada, ni si sí o si no”, así inició respondiendo a la entrevista del programa de entretenimiento Lo sé todo, y agregó: “Creo que estamos en un momento de algo como pareja, que estamos trabajándolo y creo que eso solamente nos compete a nosotros. No hemos hecho partícipes a nuestra familia, ni a nuestros amigos, es algo en lo que estamos trabajando juntos”, explicó Reyes.