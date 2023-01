Kimberly Reyes denuncia a cibernauta que la acusa de haber “matado” a Martín Elías

Kimberly Reyes es una de las actrices colombianas que más conecta con sus más de cuatro millones de seguidores y todo porque ella saca varios minutos de su apretada agenda para jugar con ellos y realizar dinámicas como las de las preguntas a través de sus historias, donde sus fans le hacen toda clase de cuestiones, y ella sin pelos en la lengua, lo va respondiendo todo, como sucedió en las últimas horas.

En dicha dinámica salió a relucir un tema que ha estado aquejando a la barranquillera desde hace ya varios y meses y todo de cuenta de una persona que a través de una cuenta privada no hace sino matonear a Reyes acusándola de un crimen totalmente absurdo que involucra a uno de los cantantes más queridos del vallenato colombiano: Martín Elías.

“Hola, ¿cómo estás?. Yo sé que tú mataste a Martín Elías con un palo y yo sí me estoy acordando asesina”, dice dicha persona a través de la cajita de respuestas que la actriz hizo visible en una de sus historias y se atrevió a dar el usuario de dicho cibernauta para ponerlo a consideración de sus seguidores, a quienes les confesó que lleva ya tiempo enviándole amenazas por mensaje directo.

Kimberly Reyes denuncia seguidor que la amenaza. Foto: Instagram @kimberlyreyesh. - Foto: Foto: Instagram @kimberlyreyesh.

“Hace como unos cinco meses esta persona insiste en mandarme este tipo de mensajes, cosa que no… A ver, Dios mío, la gente de verdad que está bien mal… Si alguien conoce a esta persona por favor agárrenle las redes porque lo único que hace es enviarme este tipo de frases cada vez que publico algo y me llena el inbox de esto… Esta persona está mal, está mal jugar con este tipo de argumentos y decir ese tipo de cosas”, declara la actriz en su clip.

Por ahora no se sabe si Kimberly ya emprendió acciones legales contra esta persona que la amenaza, sin embargo, sus seguidores ya tienen su usuario y tal como pidió Reyes podrá proceder a denunciarlo y hasta bloquearlo para que la actriz no tenga que seguir aguantando amenazas sin sentido, pues se sabe que Martín Elías murió a causa de un grave accidente de tránsito.

Kimberly habla sobre su relación con su exnovio.

Otra seguidora aprovechó para preguntarle a la actriz sobre por qué no publica imágenes y videos con su exesposo Federico Severini, si ellos presumen de una relación supremamente cordial, al punto de poder llamarse amigos y poder compartir momentos juntos, lo que le generó un poco de indignación a la actriz, quien se despachó de una forma elegante pero directa hacia su público de redes.

“Primero chicos, uno acá en las redes no tiene por qué andares demostrando como ese tipo de cosas. (Federico y yo) tenemos una excelente relación… De hecho el 24 de diciembre nos alcanzamos a ver, nos saludamos en casa de Bemba, con mi excuñado… Es que todo está normal, solamente que tenemos planes diferentes y es normal, es más, he podido fácilmente casi que estar en ese plan porque casi que me voy para Santa Marta a acompañarlos, pero no alcancé, finalmente estaba en Barranquilla y me tenía que devolver para acá”, declaró Kimberly casi molesta, añadiendo que “eso no pasa nada, eso no tiene que mostrarse aquí, que uno tenga una buena relación y se lleve superbién con el ex… Qué bobada”.

La actriz también respondió preguntas sobre cómo se cuida su cabello y a dónde va a que se lo arreglen y le organicen su color castaño. Además, también habló sobre su largo proceso para fortalecer su autoestima y aconsejó a sus seguidores que vayan a terapia y que no tomen a los demás como validadores de lo que ellos son y hacen.