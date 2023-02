Kimberly Reyes se despachó contra seguidora que no la ve siendo “mamá”

Kimberly Reyes es una de las famosas que más interactúa con sus seguidores en las redes sociales, no solo dejándoles ver fotos y videos de sus momentos memorables de su vida, sino también entablando dinámicas como las que Instagram permite, donde ellos le preguntan lo que quieran a la actriz, y ella responde con total serenidad y transparencia.

Además de esto, la barranquillera está muy pendiente de las opiniones de los cibernautas en sus post, leyendo cada uno de los mensajes, cuando tiene el tiempo para hacerlo, e interiorizando las palabras de aquellos que la siguen, pues ella es una convencida del feedback y la educación a través de estas plataformas digitales.

Kimberly Reyes tuvo una curiosa respuesta para un seguidor que le dio un fuerte insulto. - Foto: Cuenta de Instagram @kimberlyreyesh

En una de las revisiones de la actriz, se encontró con uno de los comentarios más extraños y polémicos que ha leído en lo que va del 2023, que obviamente ella tenía que poner sobre la mesa de su perfil de Instagram y dejar muy claro qué piensa sobre el tema, pues tiene que ver con la maternidad y cómo es la imagen de ella frente a una posibilidad de convertirse en mamá.

“Lo que pude notar es que eres una persona extremadamente alegre, y que no te veo siendo mamá en el futuro jajajaja, porque esas rumbas tienen que disminuir, por lo menos los primeros meses”, fue el comentario que le dejó la seguidora, que dejó fuera de base a la actriz.

La actriz es una de las más activas en redes y conversa siempre con sus seguidores. - Foto: Foto: Instagram @kimberlyreyesh.

“Acabo de ver este comment, no me afectó, pero sí voy a decir algo porque de pronto como ella hay alguna otra persona que lo piensa… Sí, soy una persona alegre, me gusta ser una persona alegre. Cuando estoy de fiesta con mis amigos, que no es siempre… yo me estoy divirtiendo como una niña chiquita… Nos burlamos de nosotros mismos y la pasamos súper cool. Nunca hubo nada malo, no tengo nada de qué avergonzarme”, inició Reyes contextualizando el backstage de sus salidas.

Kimberly se ha dejado ver en los últimos meses muy cercana de luminarias como Luisa Fernanda W, Pipe Bueno y Carolina Pico, con quienes ha disfrutado de paseos en Yate, tardes enteras de fiesta en la playa, viajes a lugares exóticos y hasta veladas de mucha comida y baile, permitiendo a sus seguidores ser testigos de dichos eventos.

“Que yo quiera grabar y atesorar los momentos con mis amigos, eso no me impide ser mamá. O sea, cuando tú asumes un reto en la vida, por ejemplo, si tú tienes un examen mañana, tú sabes que no puedes salir el día anterior; ahora imagínense algo tan bello y hermoso para disfrutar como ser mamá. Entonces, creo que eso no me lo va a impedir en algún momento, y, por el contrario, así como me gustan esos momentos, con seguridad, ese me lo voy a gozar 10 veces más”, añadió la actriz medio indignada y con una expresión con un atisbo de rabia.

La actriz siempre se muestra transparente y honesta en sus redes sociales. Foto: Instagram @kimberlyreyesh. - Foto: Foto: Instagram @kimberlyreyesh.

Luego arremete de frente contra la seguidora y de forma directa le dice que no le gustó el leer, que primero le echa un piropo y luego le dice que no encaja en un canon social, para después decirle que no se puede opinar sobre el cuerpo y las relaciones de las personas con base en prejuicios que se tienen por normativas retrógradas. Además, la actriz añadió que ella sí tiene planeado ser mamá y se lo disfrutará con toda su energía y alegría, pues seguramente está construyendo un “molde propio”.

“Y ya para dejar el tema ahí, el mensaje no es tan grave, lo que pasa es que a mí me choca la gente morronga, me da rabia, yo soy blanco o negro, me presento tal cual como soy, nunca vas a ver una persona diferente… no”, finaliza la barranquillera.