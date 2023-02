Kimberly Reyes revela cuáles fueron las razones de su separación con Federico Severini

Kimberly Reyes se convirtió en una de las actrices más reconocidas de la televisión nacional, debido a su amplia trayectoria en producciones como El final del paraíso; Diomedes, El cacique de La Junta; El Joe, la leyenda; Loquito por ti; Cuando vivas conmigo, y La tusa. Su talento fue aplaudido por quienes destacaron su versatilidad para darle vida a toda clase de personajes.

La actriz fue noticia en medios nacionales y las plataformas digitales por la relación que sostuvo con el empresario Federico Severini durante varios años. Esta unión fue centro de elogios entre los seguidores, quienes aseguraban que se les veía muy felices y compactos.

Kimberly Reyes confirmó su separación de Federico Severini - Foto: Tomado de instagram @fedeseverini y @kimberlyreyes

Sin embargo, hace poco más de dos años, el matrimonio llegó a su fin y el vínculo entre ambos colombianos quedó en el pasado. Los dos se alejaron y Reyes, para ese momento, decidió pronunciarse de manera oficial en sus cuentas personales.

Poco después de conocerse la noticia, se empezó a rumorar sobre las posibles causas que habían llevado a tomar la decisión, entre ellas una supuesta infidelidad. Sin embargo, la actriz barranquillera no quiso dar declaraciones al respecto hasta hace unos días.

Pues bien, a pesar de las especulaciones, Kimberly Reyes estuvo en el más reciente pódcast del creador de contenido conocido como El Gatales y allí contó las verdaderas razones del porqué se terminó la relación.

“Para que un matrimonio se acabe tienen que pasar muchas cosas, y no, no fueron cachos, no fue infidelidad, no fue que se me perdió, no fue que yo lo encontré, todo eso que inventaron es mentira. Realmente no pasó. Lo voy a defender a capa y espada hasta la muerte”, reveló la barranquillera.

La presentadora se refirió a la relación que sostienen hoy en día y cómo se la llevan: “Fede es un tipazo; hoy en día tenemos buena relación (...) Valía la pena salvar lo que éramos como amigos y mantener el recuerdo bonito de lo que fuimos como pareja”, señaló la actriz.

Algunos meses atrás, Kimberly volvió a referirse al tema después de mucho tiempo, a través de un cajón de preguntas y respuestas en sus redes, donde un usuario le cuestionó: “¿Ya te separaste con papeles y todo legalmente?”, a lo que ella contestó: “Sí”.

Esta no era la primera vez que Kimberly está en el centro de los rumores, pues antes de conocerse su separación, habían especulado luego de que la actriz se mostrara distante de Severini y les expresó a sus seguidores lo que estaba pasando.

“Es un tema de mi vida personal, no he dicho absolutamente nada, ni si sí o si no”, así inició respondiendo a la entrevista del programa de entretenimiento. Agregó: “Creo que estamos en un momento de algo como pareja que estamos trabajándolo y creo que eso solamente nos compete a nosotros. No hemos hecho partícipes a nuestra familia, ni a nuestros amigos, es algo en lo que estamos trabajando juntos”, explicó Reyes.

La barranquillera sabe muy bien cómo se muestra en redes y qué retos puede asumir en su vida. Foto: Instagram @kimberlyreyesh. - Foto: Foto: Instagram @kimberlyreyesh.

Cabe recordar que en esa ocasión la actriz también reveló que decidió tomarse un corto descanso de las plataformas digitales, por lo cual muchos especularon desde ese instante que algo estaba ocurriendo al interior de su matrimonio, a pesar de que ella ya había aclarado en repetidas ocasiones que nada tuvo que ver.

“La gente cree que porque tienes una relación que de alguna manera es pública, entonces ya el hecho que tú no muestres algo o no estés todo el tiempo subiendo información debe ser entonces que todo está mal en tu vida y no, las cosas no son así. A veces hay que tomarse espacios y distanciarse un poquito del tema del público con el tema de las cosas que vives en casa y eso es mejor mantenerlo de esa manera, privado”, respondió la modelo a Lo Sé Todo, programa de entretenimiento del Canal Uno.