Marc Anthony dijo que no quería tener más hijos y ahora espera al séptimo, ¿qué pasó?

Marc Anthony ha sido noticia durante los últimos días en todo el mundo gracias al embarazo de su actual esposa, Nadia Ferreira, con quien se casó a finales de enero y con quien aprovechó´las vísperas del Día de San Valentín para anunciar que se convertía en papá por séptima vez, asunto que todos sus amigos, colegas y fanáticos le aplaudieron en las redes sociales.

Sin embargo, muchos cibernautas tienen una memoria prodigiosa y han sabido desempolvar una entrevista que dio el músico hace casi siete años, en la que su parecer acerca de volver a ser padre era totalmente diferente y opuesto, pues a la periodista de El Gordo y La Flaca le dejó muy claro que no estaba entre sus planes traer otro hijo al mundo con su entonces esposa, la modelo venezolana Shannon de Lima.

Marc y Shannon tuvieron una fugaz relación que no dejó ningún hijo. - Foto: Instagram

El boricua estaba promocionando los sencillos que lanzó en esa época en uno de los lugares que adaptó en Miami para departir con artistas y crear mucha música. Allí, cuando la periodista le preguntó si quería más hijos, él respondió: “ehhh, no sé, ¿a esta edad?, ya voy a cumplir 48 años… Como uno luce y cómo uno se siente son dos cosas muy diferentes. Salir de gira con un niño de seis meses no es igual que salir con uno”.

Además de eso, Anthony apeló a la responsabilidad que significa convertirse en papá y todo lo que conlleva, como proveer todo lo que el nuevo ser humano necesita y una de esas cosas, de las más importantes, es su presencia. “Lo único que me impacta y que me ha molestado es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos y hacerle eso a uno nuevo… Ahora que están más o menos en la edad que se pueden hablar muchas cosas, están entendiendo, pero eso no cambia de que papi no pudo estar…”, declaró el actor.

Marc y J Lo con sus dos hijos recién nacidos Max y emme. Photo by Kevin Mazur/WireImage). - Foto: WireImage

Pero no todo ha sido malo, Marc se ha caracterizado siempre por tratar de mantener a su familia unida, incluso con hijos de diferentes mujeres, pues pase lo que pase con sus relaciones sentimentales, sus hijos siempre son tratados con el respeto y el lugar que todos se merecen, incluso juntándolos a todos en algunas extraordinarias ocasiones, tanto a Arianna y Álex que son de la expolicía Debbie Rosado, a Cristian y Ryan que tienen como madre a la ex Miss Universo Dayanara Torres, y a los mellizos Emme y Maximilian, hijos de la cantante y actriz Jennifer López.

“No me duele no haber estado tanto tiempo con mis hijos porque hemos compartido muchos momentos importantes… En cada cumpleaños he estado y todo, pero como a padre uno siempre le habría gustado estar al 100%. Estuve hablando con mi hija Arianna que acaba de cumplir 22, ella me dijo: ‘papi entiendo, y no cambiaría nada en el mundo”, declaró con mucho sentimiento el intérprete de Vivir lo nuestro y Flor pálida.

En dicha entrevista la periodista también aprovechó para preguntarle a Marc cuál de sus 7 hijos es más parecido a él, quien no dudó en resaltar varios de sus retoños que heredaron no solo su parecido físico, sino también su talento musical. “Cristian se parece a mí… El más creo que es Ryan, Ryan y Max… Tenemos fotos mías de cuando niño y las pongo con las de ellos y somos idénticos… Pobres, yo pensaba que estaba mejorando la raza y nada”, añadió el boricua, quien también resaltó la habilidad musical de Cristian, Ryan, Emme y Arianna, a quienes les envió un mensaje contundente: “el día que decidan entrar en la industria musical, aquí está papi para apoyarlos y protegerlos”.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se habrían se casaron el 21 de enero de 2023. Foto: tomada de Instagram @marcanthony - Foto: @marcanthony

Por el momento Marc ya demostró que su posición radical de no tener más hijos cambió rotundamente y se espera que en mayo ya tenga en sus brazos a su nuevo hijo.