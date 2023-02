“El vallenato necesitaba una canción que hablara del amor gay”: Jorge Celedón sobre el video de su nueva canción

¿Quién no recuerda a ese niño flacucho que aparecía en un video cantando Drama provinciano? “Oye, mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá y que quiere hablar contigo...”. Era Jorge Celedón, por entonces de 7 años, el hijo de Villanueva, La Guajira, que desde su debut se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la llamada nueva ola del vallenato.

Ganador de cuatro Grammy Latinos en la categoría mejor álbum de cumbia/vallenato, Jorgito, como lo llaman sus seguidores, llevaba varios meses de silencio musical hasta que este viernes lanzó en plataformas digitales Que te vaya bien, una canción de desamor cuyo video espera que se convierta en un parteaguas de la historia vallenata, pues narra una relación entre dos mujeres.

Para el artista, se trató de “una oportunidad de mandar un mensaje de igualdad. Eso me hizo feliz, que uno como artista pueda usar su música con esos propósitos”.

Sobre el video y su visión del amor y la música, SEMANA dialogó con Celedón.

SEMANA: ¿Cómo dio ese paso de hablar de un amor diferente? ¿Será porque tradicionalmente el vallenato ha sido un género machista?

JORGE CELEDÓN: Desde niño he sido muy respetuoso. Y he tenido amigos que le manifestaron a uno o que uno veía que eran gais. Tengo amigos gais con los que me saludo de beso en la mejilla y todo, y nunca he tenido problema. Hay que verlo como un tema de libertades y de derechos. Y, claro, sé que vengo de una región y de un género que han sido considerados machistas, pero en otros géneros musicales pasa también.

En más de 30 años de carrera musical, el guajiro Jorge Celedón ha sido merecedor de cuatro Grammy Latinos, siempre en la categoría de mejor álbum de cumbia/vallenato. - Foto: getty images

SEMANA: El video de la canción cuenta la historia de amor entre dos mujeres. ¿Cómo acogió esa propuesta?

Porque justamente no lo vi como eso: una historia de amor de dos mujeres que luego se separan. Una historia de desamor, romántica. Cuando me hacen la propuesta de hacer este video, lo vi como una oportunidad de mandar un mensaje de igualdad. Eso me hizo feliz, que uno como artista pueda usar su música con esos propósitos. Muchos pensaron: ¿será que Celedón se le mide? Porque había varias opciones sobre la mesa. Y yo dije: ¡encantado! Es una mirada necesaria sobre el amor igualitario. Y era algo que necesitaba el vallenato, irle quitando esa capa de machismo. El vallenato necesitaba una canción que hablara del amor gay.

SEMANA: ¿Cómo hizo para abstraerse de la cultura machista propia del Caribe, donde usted se crio?

Es que creo que en el amor está el secreto de todo. No veo diferencia entre el machote que me abraza a las lesbianas o a los gais que me abrazan. Creo es en el amor a secas, en un amor que se base en el respeto, venga de donde venga. No hay que ponerle etiquetas. Y siempre crecí creyendo en eso. El amor es lo que convierte el milagro en barro, como dijo Silvio Rodríguez.

SEMANA: Cuando artistas como Jorge Celedón comenzaron a transformar el vallenato, se escucharon muchas críticas. Ahora, con esta apuesta, seguro llegarán más contradictores. ¿Está preparado?

Una vez me dijo el gran Diomedes Díaz: “Preocúpate cuando no digan nada...”. Y lo que me dijo el Cacique de la Junta es verdad. Siempre habrá críticas, como siempre habrá gente que recibe con amor lo que haces. Ya, a estas alturas, hemos perdido el miedo de enviar mensajes diferentes. Siempre he procurado enviar mensajes variados sobre amor e igualdad.

SEMANA: ¿Es la primera vez que le canta de frente al amor igualitario?

Esta es la primera vez que lo hago en video, pero claramente mis canciones las puede dedicar un hombre o una mujer. Dime cómo te olvido o Quiero que seas mi estrella las pueden dedicar por igual entre hombres o entre mujeres. El amor no tiene fronteras. No le temo a que la gente comente, a las críticas. Como decía alguien: “Lo que no se nombra no existe”. Así que es bueno nombrar el amor en todas sus formas.

"Siempre habrá críticas, como siempre habrá gente que recibe con amor lo que haces. Ya, a estas alturas, hemos perdido el miedo de enviar mensajes diferentes", dice Jorge Celeón. - Foto: Cortesía: Jaque Comunicaciones

SEMANA: ¿Qué tan cerca está el país de tener intérpretes vallenatos abiertamente gais?

De pronto ya los hay y aún no han salido del clóset. Y creo que debe pasar en todos los géneros. El día que uno de ellos salga tendrá mi apoyo. Bienvenida la diversidad.

SEMANA: En el video de Que te vaya bien se estrena como actor. ¿Cómo le fue en esa nueva faceta?

Mira que ya me habían hecho propuestas de hacer televisión, pero tengo claro que actuar no es mi fuerte. Es un oficio que respeto mucho. Hay que prepararse bien para eso. En este video hice mis pinitos, sin preparación, ni nada. Es un aprendizaje y así lo tomé.

SEMANA: ¿Cree que ya está zanjada esa vieja discusión entre el vallenato tradicional de acordeón, caja y guacharaca y el nuevo vallenato que incorpora otra sonoridad?

Aún muchos se resisten. Yo invito a todos esos que aún discuten a que simplemente disfruten de la música. En el vallenato hay de todo. Los invito a que aprecien los trabajos discográficos, no solamente el sencillo de lanzamiento. Porque pasa que califican todo un álbum solo por una canción. ¡Escuchen a los nuevos artistas! Todo un trabajo discográfico, de 12 o 13 canciones, para que realmente se hagan una idea de la calidad de un artista.

SEMANA: ¿Cómo se ha mantenido tan vigente el vallenato? Es un género de más de un siglo, pero aún emociona a miles de personas de otras generaciones...

Es que el vallenato son vivencias e historias cantadas. Lo cotidiano, eso que nos pasa a todos, es protagonista. Cualquiera se siente identificado en una historia vallenata. Ese ha sido el secreto.

SEMANA: En la pandemia muchos artistas se vieron afectados económicamente. Y se conoció que usted fue uno de ellos...

Buena pregunta porque me permite aclarar que tengo varias empresas, no solo la música. Soy también palmicultor, por ejemplo, que es algo que no conocen muchos. Lo que sucedió es que una de mis empresas se declaró en insolvencia. No fue, como muchos salieron a decir, que fue que me quedé en la quiebra. Claro, era más llamativo decir “Jorge Celedón está quebrado”, pero no fue así. De hecho, puedo acceder a créditos sin problema y me he seguido expandiendo como empresario. Solo puedo decir que todo está caminando bien en mis negocios, no hay problemas.