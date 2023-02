Carlos Vives celebra 30 años de carrera artística

Este año el afamado cantante de música colombiana en el mundo, Carlos Vives, festeja 30 años de carrera artística, la cual empezó con el lanzamiento de la memorable serie de televisión que protagonizó, inspirada en la vida y obra del inmortal Rafael Escalona (titulada con el apellido del artista) y que lo catapultó al estrellato al comienzo de los años 90.

Su magistral interpretación de las composiciones del maestro Escalona, como El Testamento, Jaime Molina, La Golondrin, El Villanuevero, La Casa en el Aire, entre muchas otras, desató desde hace tres décadas la euforia entre los fanáticos y una alegría festiva en los colombianos y en todo aquel que escuchaba su propuesta musical; con Carlos Vives los clásicos del vallenato tuvieron una nueva voz.

Carlos Vives y Egidio Cuadrado - Foto: prensa carlos vives

Y fue esa voz la que le dio aires frescos a la tradición. Sin embargo, las versiones de los temas de la serie distan mucho del sonido colombiano contemporáneo que Carlos Vives creó con La Provincia, por lo que el cantante, motivado por el recuerdo y la nostalgia de aquellos años, decidió emprender un viaje que lo llevó hasta Villanueva, La Guajira.

Allí tuvo un emotivo encuentro con su amigo y compadre Egidio Cuadrado, y con quien se aventuró en la búsqueda del ‘Dream Team’ (equipo de ensueño) del vallenato, reuniendo a todos los integrantes de La Provincia para trabajar en una nueva producción musical en torno al cuaderno perdido de Rafael Escalona, un tesoro que cuidó por años Dina Luz, hermana de Egidio y quien fuera esposa del compositor.

Carlos Vives lidera con su fundación Tras La Perla, apoyada por empresas como DirecTV, la transformación de comunidades del Magdalena. - Foto: Cortesía de DirecTv

La búsqueda del cuaderno y el encuentro con esas páginas fueron mágicos. Cada escrito consignado en ese diario literario y musical escondía nuevos arreglos para los clásicos, así como otras canciones que Colombia conocerá en el álbum Escalona nunca se había grabado así, que se estrenará en este 2023.

Carlos Vives posa con sus premios en la sala de fotos durante la 23ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, EE. UU., 17 de noviembre de 2022. - Foto: REUTERS

“Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón… Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer… Porque un amor que sangra no se olvida, solo deja en el alma una honda herida…”, son algunos de los versos de las composiciones.

Carlos Vives celebra 30 años de carrera artística - Foto: prensa carlos vives

Con el lanzamiento de La Historia, primer sencillo del disco Escalona nunca se había grabado así, se da inicio a un año emotivo lleno de celebraciones y festejos que evocará la nostalgia de los años 90, pero que también exaltarán los logros alcanzados y el camino recorrido durante estos 30 años por la máxima figura de la música colombiana en el mundo, Carlos Vives.

El mensaje con el que Carlos Vives hizo llorar a Shakira

Entre tanto, la relación entre el samario y la barranquillera Shakira se hizo más estrecha todavía, luego de grabar La Bicicleta en 2017, cuando la madre de Milan y Sasha vino a Colombia y juntos grabaron tanto la canción como el videoclip.

Los cantantes son amigos de vieja data y se felicitan de forma emotiva en sus cumpleaños. Fotos: Instagram y Twitter @carlosvives. - Foto: Fotos: Instagram y Twitter @carlosvives.

El pasado 2 de febrero la cantautora celebraba sus 46 años, por lo que estuvo llena de elogios, felicitaciones y decenas de mensajes, pero hubo uno que la conmovió hasta las lágrimas.

Su coterráneo, Carlos Vives, quien es uno de sus mejores y más antiguos amigos no solo de la música, sino de la vida, le hizo un video que incluía apartados dedicados a su padre, William Mebarak, estrofas que cuentan su paso por su colegio en Barranquilla y dedicatorias de amor y admiración por ser la artista musical más importante que ha tenido la historia de Colombia.

Shakira y Carlos Vives en bicicleta por Barranquilla - Revista Jet Set - Foto: Revista Jet Set

Dicha canción se llama Currambera y en su clip participan rostros de la farándula nacional, como las exreinas Giselle Lacouture y Daniela Donado, quienes se vistieron con polleras blancas y movieron sus caderas al estilo Hips Don’t Lie, todo en el característico ritmo vallenato contemporáneo del samario, que ha llevado la esencia musical colombiana a todos los rincones del mundo.