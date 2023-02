Yina Calderón: el polémico retoque en los labios que se hizo y por el que quedó irreconocible

Yina Calderón es una influenciadora que se ha destacado por protagonizar polémicas en el mundo del espectáculo a nivel local. Además, es recordaba por participar en una de las ediciones del reality Protagonistas de Novela, trasmitido por el Canal RCN en el año 2013.

La creadora de contenido y empresaria se caracteriza por ser muy activa en su cuenta personal de Instagram, donde comparte con sus seguidores, e incluso hay quienes la siguen para estar pendientes de las curiosidades y excentricidades que comparte y comenta.

Recientemente, la influencer les mostró a sus seguidores por medio de su cuenta personal en Instagram un retoque que se hizo en su rostro y, para su sorpresa, la creadora de contenido aún se encontraba bastante hinchada.

Entre los comentarios que hicieron sus seguidores, algunos aseguraron que con este tipo de procedimiento Yina solo busca llamar la atención de los internautas y de la opinión pública.

Yina Calderón participó en 'Protagonistas de Novela' en el año 2013. - Foto: Instagram: @oficialdjyinaacalderon

La joven les aviso de manera previa a sus seguidores que se iba a inyectar los labios en medio de su deseo por convertirse en la Barbie colombiana. Aunque Calderón aclaró que la Barbie no tiene los labios tan voluptuosos, manifestó que ella quería los suyos más gruesos y que esto la podría convertir en un híbrido entre una Barbie y una muñeca Bratz.

“Ya estoy acá y la doctora me dice que tengo unos labios muy bonitos, pero yo los quiero más grandes. Vamos a ver cómo quedan, ya les muestro”.

Posteriormente, la exprotagonista de novela mostró el resultado; sin embargo, fue bastante evidente que se le veía un labio más grande que el otro, hecho que también fue obvio para sus seguidores.

Estos son algunos de los comentarios que recibió la creadora de contenido, luego de inyectarse los labios: “Te estás deformando”; “Parece que le hubiese picado una araña o una avispa”; “Se tiró los labios y el nombre de la ‘profesional’”; “Amiga, te lo digo con todo el amor, no se ve bien. No te lo hagas, por fa”; “Le quedó un labio más grande que el otro”.

Tras los comentarios, esta fue la contundente respuesta de Yina para sus seguidores: “Vi que hay comentarios de que quedaron deformes, a mí me encantó cómo quedaron y de hecho me pareció que quedaron pequeños, los quería más grandes. ¿Por qué critican tanto, nenes?”.

El motivo por el que Yina Calderón se negó a llevar a su mamá a Europa

Por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, la creadora de contenido reveló los motivos por los cuales no llevará a Europa a su madre; sin embargo, en medio del relato se dio a conocer el lugar a donde va a viajar con su mamá tras no haberla llevado ha dicho continente.

Yina Calderón es huilense y ganó fama por su paso en el programa 'Protagonistas de Nuestra Tele'. - Foto: Instagram: yinacalderondjoficial

“Ustedes me están preguntando que si mi mami va a ir a Europa con nosotros. No”. A esto contesta la mamá de Calderón: “No me llevaron”, y continúa Yina: “No, mentiras, es porque la señora no se habla con mi papá y va a ir el papá mío”. “Yo voy a ir a China o yo voy a Tierra Santa”, comentó la mamá de la creadora de contenido, a lo que Yina contestó: “A Tierra Santa, conmigo la llevo”.

La empresaria de fajas suele recibir atención en las redes sociales. - Foto: Instagram: @oficialdjyinaacalderon

Los padres de la influenciadora se encuentran separados y al parecer no sostienen una buena relación o sencillamente creen que compartir con su hija debe ser por aparte; es por esto que, aunque Yina no reveló la fecha, viajará con ella a Tierra Santa, Israel, lugar visitado por turistas de todo el mundo con el fin de conocer más a fondo y de cerca la historia de Jesús.