Video: pasada de tragos, Yina Calderón dejó ver las cicatrices que le han dejado sus múltiples cirugías

Yina Calderón es una influencer colombiana que ha logrado escalar durante su carrera profesional gracias a su participación en el reality Progratonistas de Novela. Aunque muchos aseguraban que su fama no iba a durar por tanto tiempo, la huilense ahora es DJ y empresaria, pues ha contado que tiene una empresa de glamping y un spa de cerveza.

Cabe resaltar que la colombiana no es muy querida por todos, puesto que siempre se involucra en temas ajenos a ella o da sus opiniones sobre personalidades con las que no tiene ningún vínculo. Un ejemplo de ello ha sido Lina Tejeiro, quien siempre ha dejado saber que Calderón no es su amiga. También la barranquillera Andrea Valdiri ha tenido enfrentamientos con ella por criticar su cuerpo luego de someterse a un retoque estético.

Andrea Valdiri y Yina Calderón tuvieron fuerte pelea en redes sociales - Foto: Cuentas de Instagram @andreavaldirisos y @oficialdjyinacalderon

Ahora, Yina ha dado de qué hablar por una reciente aparición donde se le vio pasada de copas mientras hacía uno de sus toques como DJ en una fiesta. La huilense apareció en un pequeño traje de baño de dos piezas que dejó ver las cicatrices que tiene debido a las cirugías estéticas que se ha realizado.

En el clip se observó cómo una de las mujeres que estaba a su lado le ayudó a acomodarse la parte de arriba del traje de baño, puesto que se le había corrido y podía mostrar de más. Calderón dijo unas palabras sobre su padre, quien le había dicho que volviera a estudiar Derecho, pero ella no quiso.

Esta no ha sido la única vez que Yina Calderón muestra su cuerpo al natural, pues en ocasiones pasadas reveló cómo ha llevado su proceso de recuperación luego de tantas intervenciones y complicaciones.

Desde diciembre de 2022, la colombiana ya le había contado a sus miles de seguidores, a través de las más de 7 cuentas de Instagram que tiene, que iba a estar muy juiciosa con un régimen de ejercicios y alimentación en el que no había entrada a frituras, excesos de calorías, dulces saturados ni mucho menos licor. Sin embargo, la misma DJ mostró que no ha cumplido a cabalidad su propósito, pues han sido varias las veces en las que se ha dejado ver pasada de tragos y comiendo lo que le ponen enfrente.

Aun así, ella insiste con su carácter fuerte y tenaz y, al parecer, a pesar de las recaídas, ella ha logrado algunos resultados que publicó en varias de sus cuentas de Instagram, donde no solo deja al aire su abdomen plano y marcado, sino también los tatuajes que ha hecho para tapar las cicatrices que le han dejado sus cirugías.

Además de pelear en redes, Yina muestra los resultados de sus cirugías. Foto: Instagram @yinacaderonofficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacaderonofficial.

En otra fotografía publicada anteriormente con el mismo vestido de baño del mencionado video, Yina posó de una forma en la que mostró su pierna más delgada, su derrier más tonificado y un cuerpo un poco más armónico con sus prótesis mamarias, dejando su larga melena roja y verde hacia su espalda con ayuda de una balaca grande adornada con un moño.

“¡Y así cómo lo dije, me voy a dedicar al GYM bebés 😂, vamos a ver cómo nos va en esa nueva rutina 🤫, recuerden que todos mis procedimientos estéticos y de mi cuerpo como tal, los estaré subiendo en @yinacalderonbarble 🥴, mi única página para subir ese tipo de contenido!”, escribió en su post la huilense.

Yina no le teme a mostrar su cuerpo en redes. Foto: Instagram @spadelacerveza. - Foto: Foto: Instagram @spadelacerveza.

La influencer siempre ha querido parecerse a la muñeca Barbie y en su intento por lograr el resultado perfecto se ha sometido a muchos procedimientos que poco a poco han dañado su figura; incluso, hace unos años fue tendencia porque se realizó la extracción de los biopolímeros en su cola y por ello fue víctima de críticas muy fuertes.