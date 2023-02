Yina Calderón le responde a los vecinos que protestaron en contra de su spa: “se lo van a tener que aguantar”

La influencer asegura que es un lugar para la relajación, no un “rumbeadero”.

Yina Calderón sigue metida en una infinidad de escándalos a pesar de haber asegurado que este 2023 se iba a enfocar en sus asuntos, sin generar tanto ruido en las redes sociales con peleas y shows con otros de sus colegas.

Pero en las redes sociales circularon varios clips de un puñado de habitantes de dicho barrio aglomerados donde será el spa de Yina Calderón, cuya fachada es muy similar a como se ve el tradicional bar de Moe, de Los Simpson, siendo esta serie animada la inspiración de la DJ para su nuevo negocio.

Muchos de estos vecinos alegan que el lugar será epicentro de ruido, borracheras y alborotos, pues asocian el spa con todos los escándalos y el estilo de vida que rodea a Calderón; por eso, exigen que se retire el lugar de su barrio antes de que se dé cualquier show que luego puedan lamentar

Así es la fachada del spa de Yina Calderón. Foto: Instagram @spadelacerveza. - Foto: Foto: Instagram @spadelacerveza.

Sin embargo, la misma Yina ha salido a hacerle frente a las críticas de dichos habitantes de la zona para aclararles que su negocio no tienen nada que ver con lo que están pensando, pues su finalidad es la relajación y la tranquilidad de sus futuros clientes, todo dentro de un ambiente “sipmsoniano”, que solo tendrá licor en los productos de los tratamientos capilares que ofrecerá.

“Bebés, yo estoy impactada y siento que esta vez tengo toda la razón de hacerlo y espero contar con el apoyo de todos ustedes. Ni siquiera es porque hagan algo por mí, sino que este tipo de cosas sirvan para darnos cuenta que la gente no vive la vida propia, que la gente está llena de envidia, llena de egoísmo y por eso no salen adelante”, declaró la DJ en sus historias de Instagram.

La empresaria de las fajas también aseguró que seguirá adelante con su proyecto y las autoridades la respaldan, pues tiene todos los documentos pertinentes al día.

Calderón se pronunció sobre las protestas en su Spa. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon. - Foto: Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon.

“¿Qué es un spa?, un lugar donde la gente va a relajarse, que estará abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, es un lugar donde la gente va a salirse de la rutina y donde se utilizan los beneficios de la cerveza para el cabello, para la piel… No es un rumbeadero… Tengo todos los permisos… Yo los entiendo si fuera un lugar de rumba hasta la madrugada, pero es un spa… No puedo creer que haya tanta envidia y egoísmo y a estos vecinos solo les voy a decir que van a tener que soportar mi spa por muchos años porque no es algo que vaya a molestar el bien común”, arremetió Calderón, dejando claro que sigue adelante con su negocio.

La pelea de Yina con Wilfran Castillo

Luego de que Yina se fuera de frente contra Wilfran por la censura del video de su guaracha Como duele el frío en YouTube, Castillo respondió como todo un caballero y afirmó que él había cumplido con su palabra de no arremeter contra la creación de la empresaria de las fajas, incluso pareciéndole algo desastroso, pero Calderón no “comió cuento” y hasta insultó al compositor, quien no aguantó más y le puso el tatequieto a la exprotagonista de Novela, pidiéndole que se retractara de los insultos o, por el contrario, él mismo la demandaría por injuria.

La DJ utilizó fuertes calificativos en contra del compositor. - Foto: Instagram @wilfrancastillo - @oficialdjyinacalderon

Yina Calderón ya le dejó claro que ella no se disculpa con nadie, únicamente con sus papás, con ella misma y con Dios, y que sigue firmemente convencida que Wilfran tiene la culpa de que su video, en el que se ve como una trabajadora sexual, ya no esté al aire en YouTube y facturándole varios miles de pesos. Queda esperar si el compositor emprende acciones legales contra la DJ.