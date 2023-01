Yina Calderón le voló la paciencia al compositor Wilfran Castillo; podría tomar acciones legales en contra de ella

Yina Calderón despertó todo tipo de comentarios y reacciones en las plataformas digitales con el lanzamiento de su videoclip del tema Cómo duele el frío. La huilense quiso hacer una versión propia sobre el tema, llevando las imágenes y los videos a otros contextos alejados de la idea de la canción.

Yina Calderón, una de las creadoras de contenido más polémicas en Colombia - @yinaacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinaacalderonoficial.

Pese a que el proyecto de la empresaria de fajas dio frutos y logró sumar miles de vistas en YouTube, los problemas aparecieron cuando la plataforma digital decidió bajarle el contenido por derechos de autor. La colombiana no se contuvo y arremetió contra el compositor original de la canción, Wilfran Castillo, asegurando que era “hipócrita” por hacerle “esta jugada”.

Recientemente, Yina Calderón concedió una entrevista a Tropicana, donde se destapó sobre diferentes temas de su vida personal, tal y como es el caso de las peleas que sostuvo con otros creadores de contenido, opiniones relacionadas con famosos y los líos que llegaron por este video musical que presentó. La influencer no dudó en utilizar calificativos bastante fuertes contra el compositor, a quien acusó de ser el culpable de que le bajaran su clip artístico.

El compositor y la DJ siguen peleando en redes sociales. Fotos: Instagram @wilfrancastillo - @yinacalderondjoficial. - Foto: Fotos: Instagram @wilfrancastillo - @yinacalderondjoficial.

“El tipo es un hipócrita, solapado, mentiroso, que no es capaz de decir las cosas de frente y sin anestesia, el Wilfran ese. Y me mandó a bajar la canción de YouTube… Que mar%$# tan faltón, tan poca palabra, tan lambón… Me la mandó bajar a las espaldas; cobarde, poco hombre”, mencionó en la charla con los locutores del programa radial.

Esta reacción surgió por unas palabras que dio Castillo a finales de 2022, donde aseguró que no tomaría acciones o medidas contra Calderón por lo sucedido con su tema, ya que comprendía que podría ser un asunto de ignorancia con derechos de autor. El cantautor dejó pasar la situación, pero al ver que la colombiana continuó atacándolo, decidió tomar cartas sobre el asunto.

Wilfran Castillo subió un video a su cuenta oficial de Instagram, en el que aprovechó para mencionar las ofensas que recibió de la DJ de guaracha, puntualizando en que no ganaba o perdía algo con bajarle la producción a la artista. No obstante, al ver cómo se refirió a él, sí le pidió respeto a Calderón y un contenido en el que se retracte por lo que habló sin argumentos.

“Ha usado palabras altisonantes, descalificantes, que ofenden mi personalidad. Me ha tratado hasta de mar$%&… De falso, de hipócrita, ha salido imitándome”, dijo al inicio de su psot.

“Quiero pedirle, públicamente, a Yina, que se retracte de haberme tratado como lo hizo. No por mí, por ella, porque está quedando como una persona desadaptada, díscola, que no coordina antes de hablar…Ella es una mujer, con una mujer jamás pelearía. Sigue metiéndose con mi personalidad, honra, desempeño profesional. Diciendo que soy una basura de persona, que le mentí”, afirmó Castillo.

El autor de la canción profundizó en las charlas que tuvo con su representante legal, señalando que nunca tuvo intenciones de perjudicarla con esos temas. “La paciencia y la decencia, tienen un límite, la caballerosidad también tiene un límite”, agregó en una parte de su video, donde manifestó que ya no tenía la misma paciencia para lidiar con las actitudes de la ex Protagonista de Nuestra Tele.

Yina usó sus historias de Instagram para insultar a Wilfran Castillo. Foto: @wilfrancastillo. - Foto: Foto: @wilfrancastillo.

“Nunca he hablado con ella, a esa señora no quiero conocerla. De hecho, cuando hablé con mi abogado le dije: ‘Evite, por favor, todo contacto con esa señora. No hagamos nada, dejemos todo ahí, no es la persona con la que quisiera saludarme. Para que entiendan la repugnancia que me causa esta chica’”, mencionó.

Por último, Wilfran Castillo afirmó que si Yina Calderón no se disculpaba y no se retractaba sobre lo que dijo de él, tomaría acciones legales en su contra y haría que sus abogados defendieran sus derechos.

“Si no se retracta, de aquí a una semana, de todas las acusaciones falsas que hizo. O si tienen prueba de que yo fui quien mandó a bajar su canción de YouTube. Su video bizarro, un video asquerosísimo. Si tiene una sola prueba de eso, que la saque y diga...Si no tiene eso, porque sé que no lo va a conseguir, que se retracte, porque si no lo hace, es muy posible que los abogados que defienden mis derechos, sí puedan demandarla”, concluyó.

Por el momento, habrá que esperar cuál es la respuesta de Yina Calderón ante el mensaje de Castillo.