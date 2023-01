Yina Calderón arremetió contra Jessi Uribe y Paola Jara por sufrimiento de Sandra Barrios: “Lo estaba cuidando y se lo comió”

Yina Calderón se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas de las redes sociales, debido a las constantes publicaciones y declaraciones que hace sobre otros influencers colombianos. La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 quedó como blanco de comentarios por las pullas y ataques que realizó contra personajes famosos, tal y como fue el caso de Lina Tejeiro, Manuela Gómez, Mateo Carvajal, Aida Victoria Merlano, entre otros.

Yina Calderón es huilense y ganó fama por su paso en el programa Protagonistas de Nuestra Tele. - Foto: Instagram: yinacalderondjoficial

No obstante, pese a que se propuso no involucrarse en controversias por sus opiniones de otros colegas, la empresaria de fajas volvió a despertar reacciones con unas recientes palabras que dio sobre Paola Jara y Jessi Uribe, debido a la actual relación que sostienen. La huilense no ocultó su incomodidad, centrándose específicamente en el sufrimiento que atravesó Sandra Barrios, exesposa del cantante popular, por lo que pasó.

Paola Jara y Jessi Uribe - Foto: Instagram @paolajarapj

En una entrevista con Tropicana, Yina Calderón no dudó en soltar la lengua y explicar un poco sobre los problemas que sostenía con otros rostros famosos de la industria del entretenimiento. Allí aprovechó y contó una “exclusiva” relacionada con Jara y Uribe, quienes se vieron envueltos en cientos de noticias por su vida sentimental.

La influencer puntualizó que no conocía en persona al intérprete de Matemos las ganas y solo había logrado compartir en un espacio con la artista, precisamente en la inauguración de una peluquería. En este sitio todo fluyó normal y tranquilo, pero su ‘raye’ surgió cuando se topó con la exesposa del santandereano en uno de los salones del ‘Rey de las extensiones’.

“Con Jessi y Paola, no. Ellos no me han hecho nada a mí, pero les voy a contar una exclusiva. Yo tuve la oportunidad de compartir con Paola en la inauguración de una peluquería, y pa’ qué, la nena superbién conmigo. A Jessi nunca lo he visto en persona”, comentó.

Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más comentadas de la farándula nacional. - Foto: Tomada de Instagram @paolajarapj

“Soy muy amiga del ‘Rey de las extensiones’ y yo iba a las peluquerías del ‘Rey’ y encontraba a esta señora Sandra, llorando, porque ‘El Rey’ le hacía el pelo a Sandra Barrios. Y yo: ‘Mamita, usted por qué chilla, venga y tómese un vino Cariñoso’”, relató, concretando el momento exacto en el que conoció a la mujer, quien estaba desconsolada y muy afectada.

Calderón señaló que no comprendió nunca el actuar de los artistas colombianos, ya que estaban pasando por encima del dolor de otra persona, quien tenía hijos y una vida. Allí tiró una pulla sobre el famoso video en el que Paola Jara le decía a Sandra Barrios que le estaba cuidando al esposo.

“Yo vi, muchas veces, a esa señora llorando, que esta muchacha le mandaba videos que cuidaba el marido, cuando se lo estaba comiendo y ella, con los hijos, en la casa. Perdónenme, pero es la verdad. Desde ahí, no es que Paola me haya hecho nada, pero me causa fastidio, es la verdad. A mí me propusieron tocar en Medellín y yo no toqué, porque estaba ella. Me fastidia hasta su música”, afirmó.

“Vi a esa mujer llorando y vuelta mi3%¿@. Me pongo a pensar; si yo tuviera cuatro hijos, estoy con un ‘man’ en las buenas y en las malas, viene otra y ella sabía que era casado. Me chocan las mujeres así”, señaló, para luego enfatizar de nuevo en que el dolor ajeno no se puede medir con la satisfacción propia.

Sandra Barrios y Jessi Uribe - Fotos tomadas de Instagram @jessiuribe - @sandrabarrios0328 - Foto: @jessiuribe - @sandrabarrios0328

De igual manera, en la entrevista con el medio radial, Yina Calderón demostró su rechazo con lo ocurrido, mencionando que no le pareció justo el sufrimiento de Barrios por la emoción y alegría que sintieron los cantantes al decidir emprender un romance: “El amor no puede pasar por encima del dolor de los demás. Cuando el amor, o lo que te hace feliz a ti, daña a los otros, estás haciendo mal”

En el diálogo, la creadora de contenido también apuntó que Paola Jara era hermosa y brillaba con su voz, pero que no vio nunca la necesidad de que se relacionara con Jessi Uribe sabiendo que tenía pareja y familia.

“Esa mujer es divina, es hermosa, es excelente cantante, tiene ‘severa’ voz. Creo que, hombres, a esa mujer, le caían así (señal de varios hombres). No hay necesidad de meternos con uno casado, porque vamos a causar daño. Yo veía a esa mujer llorar y yo le decía: ‘Mamita, no chille más, hay otros más lindos y que cantan mejor’”, aseguró.

Por último, Yina Calderón remató sus declaraciones con una idea bastante puntual, pues se enfocó en los videos y mensajes que recibió Sandra Barrios donde confiaba plenamente en la cantante para que cuidara a Uribe en las salidas y reuniones que se llevaban a cabo.

La empresaria de fajas suele recibir atención en las redes sociales. - Foto: Instagram: @oficialdjyinaacalderon

“No es justo, que le mandaba videos, ella me contaba, que estaba bien con él, que lo estaba cuidando, que estaba ahí. Y, por detrás, se lo comió. Me perdonarán, pero es solidaridad femenina, lo que yo pienso y así me gane problemas. Yo vi a esa señora vuelta mi$#&”, concluyó.