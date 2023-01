Jessi Uribe grabó en la cama íntimo momento con Paola Jara; la cantante le respondió

Paola Jara y Jessi Uribe son en la actualidad una de las parejas más estables de la farándula nacional y constantemente muestran en las diferentes redes sociales el gran afecto que se tienen.

Igualmente, el artista santandereano no quiso pasar por alto uno de los momentos más especiales que comparte junto a la famosa cantante y decidió grabarlo con la cámara de su celular, el cual puso en su mesa de noche.

En el video, que fue publicado por el mismo Jessi Uribe en su cuenta personal de Instagram, se puede apreciar el instante exacto en el que la antioqueña llega a la cama donde el bumangués está acostado y le da dos cariñosos besos.

Además, las imágenes dejan ver que ambos artistas de música popular se dan mutuamente la bendición. Finalmente, Jara le da un apasionado beso al santandereano y se levanta de la cama.

“Quería grabar este momento, porque así quiero terminar y que inicie nuestro año, dándonos la bendición. Paola Jara, te amo. Dios, siempre en nuestras vidas”, fue el mensaje que escribió Uribe para acompañar la grabación, que recibió cientos de comentarios.

Pese a que en ningún momento se dio cuenta de que la estaba grabando, la cantante antioqueña comentó la publicación y le dedicó unas sentidas palabras al artista, con el que lleva un año de casada.

“Te amo demasiado, mi amor. Que Dios nos acompañe siempre, juntos somos más fuertes”, manifestó la intérprete de Usted no me olvida. Igualmente, compartió varios emoticones de corazón.

Paola Jara contó anécdota que vivió con Amparo Grisales

Cabe recodar que Paola Jara fue tendencia durante 2021 en las diferentes redes sociales debido a que compartió una imagen del sudado de pollo que le había preparado en medio de la pandemia a Jessi Uribe.

Tras más de un año, la reconocida artista estuvo como invitada en el programa de Juanpis González, personaje interpretado por el humorista Alejandro Riaño, y volvió hablar sobre ese viral suceso, que confesó que no le paró muchas bolas en su momento.

La antioqueña, de igual manera, aprovechó el diálogo con el comediante para compartir una anécdota que vivió con la actriz y jurado de Yo me llamo, Amparo Grisales, con respecto a las críticas recibió en redes sociales por el aspecto que tenía la receta en cuestión.

“Nunca había contado esta historia. Estaba con varias personas, incluida Amparo, y les dije que había montado la historia sin ninguna intención. Ese día no me quedó como siempre lo preparo, me faltó un poquito de zanahoria”, indicó inicialmente.

Luego, Jara añadió: “En medio de la charla manifesté que la gente es muy desocupada en redes. No obstante, Amparo llegó y me dijo: ‘Desocupada usted, güevona, que se pone a montar el hijueputa sudado que se veía bien maluco’. Así me dijo en frente de todos”.

La artista de música popular reiteró finalmente en el programa de Juanpis González que el sudado de pollo le había quedado bastante rico, aunque que no tenía el mejor aspecto del mundo.