Eva Rey se desahogó y confesó por qué la sacaron de RCN: “la forma no fue bonita”

Eva Rey, que es una de las periodistas internacionales más reconocidas de Colombia, sorprendió hace unas semanas a todos sus seguidores y confirmó que ya no hace parte del equipo periodístico de Noticias RCN, donde trabajó durante varios años.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la comunicadora española compartió que salió del informativo nacional y presentó su nuevo programa digital de entrevistas. Asimismo, indicó que este se emitirá semanalmente por YouTube.

“Hola. Soy Lía de nuevo. Quería contaros que después de salir de RCN hace ya un ratito, algún día os hablaré de eso, comienzo mi nuevo programa de entrevistas. Desnúdate con Eva, así se llama. ¿Está bueno el título? Os iré avisando, para que lo veáis conmigo”, precisó la ibérica en aquel momento.

La presentadora, de igual manera, decidió romper el silencio recientemente en una entrevista con el programa Lo sé todo (Canal Uno) y confesó por qué no volvió a salir en la pantalla chica.

Pese a que no mencionó específicamente ningún nombre, la española manifestó que la forma en que le anunciaron que no seguía más no fue la más indicada. Además, aceptó que duró varios días entusada.

“Hay ciclos que empiezan y otros que acaban, como todo. A todos los contratan y les dicen que no más. Me dio un poquito duro, me costó aceptarlo al principio porque todo fue muy repentino y la forma no fue la más bonita”, indicó inicialmente.

Luego, Rey añadió: “eso es como todas las relaciones, el último año no fue el más bonito. Me dio un poquito duro dejarlo, romper las relaciones siempre es difícil, pero ya hice mi tusa dos meses y estoy completamente recuperada”.

La comunicadora ibérica recalcó finalmente en el espacio televisivo que ya pasó la página y que actualmente está bastante contenta con su programa, donde ha entrevistado grandes personajes de la farándula, el deporte y la política nacional.

Eva Rey le pica la lengua a Carolina Cruz

Una de las últimas invitadas que tuvo en el espacio digital fue Carolina Cruz, que es una de las principales presentadoras de Día a día (Caracol Televisión), la cual reveló algunos detalles de su vida personal y profesional.

Igualmente, la comunicadora española intentó picarle la lengua a la modelo vallecaucana debido a que la puso escoger entre varios personajes de la farándula nacional, incluidas algunas de sus excompañeras de trabajo.

“¿Con quién te quedas entre Laura Acuña y Jessica Cediel?”, fue la contundente interrogante que le lanzó Rey, a lo que la empresaria respondió tajantemente: “Me quedó con las dos”.

La ibérica, sin embargo, no paró ahí y puntualizó que Cediel hace poco confesó que actualmente escogía a Carolina Cruz, puesto que trabajan juntas en algunos proyectos laborales.

Ante esta revelación, la presentadora de Caracol Televisión le mandó un mensaje a la bogotana y le agradeció por ese lindo detalle, pero recalco en el informal diálogo que tiene una muy buena relación con ambas.

“Pero mira, Jessica Cediel se mojó [animó]. Yo se lo pregunté qué día y me dijo que Carolina Cruz, porque vienen trabajando juntas. Mejor dicho, Jessica te han echado al agua”, concluyó Rey.