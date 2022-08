Eva Rey confesó cómo ha vivido la maternidad tras haber decidido no abortar

Eva Rey llamó la atención de los medios de comunicación cuando decidió hacer una conmovedora revelación sobre su vida personal. Hace casi dos años, la española contó en su red social de Instagram que no solo estaba embarazada de su primer hijo, sino que había pensado abortar: “Esa era la única opción posible en mi cabeza”.

Con dicho mensaje y a través de unas fotos donde se le veía la barriga, le dio la bienvenida a su hija a quien llamó Lía. La presentadora se ha caracterizado por su fuerte personalidad y aunque decidió ser madre a pesar de los deseos contrarios que mantuvo en mente toda su vida, la decisión no ha sido fácil.

A través de las redes sociales, la periodista española compartió varias fotografías en las que relataba el día a día de la gestación de su hija. Contando, a veces en la voz de la pequeña, las ‘travesuras’ que le hacía.

“Tip 3... seguid haciendo que mamá se coma sus palabras... Mi madre ha presumido todo el embarazo de que solo ha tenido barriga y que apenas había engordado 8 kg y que yo me había portado como una bacana. Pues bien, lo que ella no sabía es que al adelantarme, tocó hacerle cesárea”, fue una de esas experiencias que publicó, dando cuenta de cómo termino su embarazo.

¿Cómo ha sido vivir la maternidad?

“Mi proceso fue difícil. Yo conocí a alguien en pandemia y al mes empiezo a sentir los síntomas típicos. Yo decía: ‘esto no puede ser, yo lo acabo de conocer’. Nos pasó por borrachos”, expuso Eva Rey en medio del programa de YouTube La Sala de Laura Acuña.

Además, Eva comentó que ya tenía una relación con un hombre español que no vivía en Colombia cuando supo que estaba embarazada de otro sujeto.

Aunque Matías, el ‘extraño’ padre de su hija, la apoyó en caso de que Eva quisiera seguir con la decisión de abortar, también le dijo que así no se conocieran bien, él quería ser padre del bebé que estaban esperando. Es de resaltar que actualmente siguen juntos.

“Yo tenía 42 años y pensé que si pasó es porque tenía que pasar”, comentó Eva para respaldar su decisión. La pareja, que aún no era pareja, no sabía cómo contarlo a sus allegados, ya que Matías tenía dos hijos mayores. Luego de haber decidido no abortar, la española reveló que, aunque no se arrepiente, ha sido una etapa muy difícil.

“Tardé cinco meses en asimilar que estaba embarazada y me cambiará la vida hasta donde yo quiero que me la cambie”. Además, confesó que duró casi un año en sentirse como una madre: “Me ha costado acoplarme, tardé ocho meses en poder decir hija porque me parecía una palabra muy ajena a mí, yo decía ‘pero es que no soy madre’. También me ha costado decir ‘esta es mi familia’ porque yo no formo familias”.

No le gustaba cuando le decían ‘mamita’: “Qué me llamo Eva, no mamita. Esa mier... me tenía aterrada”. Sin embargo, con los meses ha asimilado su nueva etapa y su rol como madre, pero no dejará atrás sus creencias: “Estoy a favor del aborto. Creo que las mujeres deben decidir si quieren tenerlo o no”.

A través de sus redes sociales sigue compartiendo los momentos que han vivido en el último año. En las fotografías se puede ver cómo crece su hija Lía, así como los recuerdos especiales que han construido juntas.

“Hola. Soy Lía de nuevo. Y hoy me he levantado algo preocupada después de ver estas fotos. Por favor. Decidme que no he heredado la bizquera de mi amá. Ella el derecho y yo el izquierdo”, escribió la española en una de las publicaciones, en la que compara dos fotografías, una de ella y otra de la pequeña.