Paola Jara revivió tensa anécdota que vivió con Amparo Grisales; la madreó en público

Paola Jara, que actualmente es una de las artistas de música popular más reconocidas de Colombia, fue tendencia durante 2021 en las diferentes redes sociales debido a que compartió una imagen del sudado de pollo que le había preparado a Jessi Uribe, su pareja sentimental.

“Si quieres aprender mi receta, sigue estos pasos”, fue el mensaje que escribió la antioqueña en la publicación, que acompañó con un hipervínculo para los interesados en conocer cómo logró el tradicional plato.

En la instantánea, que recibió varias burlas en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que la cantante de música popular acompañó el pollo con dos carbohidratos (arroz y papa) y un cereal (mazorca).

Tras más de un año, la reconocida artista estuvo como invitada en el programa de Juanpis González, personaje interpretado por el humorista Alejandro Riaño, y volvió hablar sobre ese suceso, al cual confesó que no le paró muchas bolas en su momento.

La antioqueña, de igual manera, aprovechó el diálogo con el comediante para compartir una anécdota que vivió con la actriz y jurado de Yo me llamo Amparo Grisales con respecto a las críticas recibió en redes por el aspecto que tenía la receta en cuestión.

“Nunca había contado esta historia. Estaba con varias personas, incluida Amparo, y les dije que había montado la historia sin ninguna intención. Ese día no me quedó como siempre lo preparo, me faltó un poquito de zanahoria”, indicó inicialmente.

Luego, Jara añadió: “En medio de la charla manifesté que la gente es muy desocupada en redes. No obstante, Amparo llegó y me dijo: ‘Desocupada usted, güevona, que se pone a montar el hijueputa sudado que se veía bien maluco’. Así me dijo en frente de todos”, narró la artista.

La cantante de música popular reiteró finalmente en el programa de Juanpis González que el sudado de pollo le había quedado bastante rico, pese a que no tenía el mejor aspecto del mundo.

Hija mayor de Jessi Uribe confesó qué piensa de Paola Jara

Luna Uribe Barrios, hija mayor de Jessi Uribe y su expareja Sandra Barrios, dio a conocer hace unos meses su opinión sobre la relación sentimental que sostienen actualmente su padre y Paola Jara, los cuales se casaron en mayo pasado.

Mediante las historias de Instagram, la joven realizó una pequeña dinámica para interactuar con todos sus seguidores y habilitó la caja de interrogantes, donde le preguntaron por la artista antioqueña.

La menor no tuvo ningún problema en responder esas inquietudes y manifestó que no había tenido ningún problema hasta ese momento con la cantante. Además, puntualizó que ella no se mete en los asuntos de su papá.

“Claro, aparte yo no soy quién para aceptar o no ese tipo de decisiones”, fue la contundente respuesta que escribió Uribe Barrios en la publicación, que se hizo viral rápidamente en las distintas redes sociales.

La joven, que quiere dedicarse a la música tal como su padre, aprovechó igualmente el momento para expresarle todo su amor y cariño al famoso artista bumangués. “Te adoro”, concluyó Luna en su cuenta de Instagram.

Aunque tienen una buena relación, la hija mayor de Jessi Uribe también se refirió sobre la posibilidad de que el cantante tenga otro heredero. En ese sentido, rechazó la idea tajantemente.

“¿Quisieras tener más hermanos en el futuro?”, le preguntó una internauta a la menor, quien contestó en las historias de Instagram de manera contundente y compartió el siguiente mensaje: “No, gracias”.