El beso entre Maluma y Yina Calderón por el que sus seguidores se preguntan si volvería a pasar

En las redes sociales se ha vuelto tendencia en estos días compartir historias curiosas sobre “momentos que nos mantienen humildes”. Este trend que ya es viral en plataformas como Twitter, Instagram, Facebook y Tik Tok, ha destapado historias bastante curiosas que ha vivido más de uno por ahí, pero también ha sido aprovechado por algunos para recordarle a uno que otro artista algunos hechos de su pasado.

Maluma, uno de los reguetoneros más importantes del país no se quedó por fuera de esta tendencia y varios de sus seguidores compartieron el momento en el que le dedicó una canción y beso a Yina Calderón.

El cantante sigue a tope con la energía mundialisa. Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

En 2013 Yina Calderón hizo parte de “Protagonistas de Nuestra Tele”, ella fue uno de los personajes más polémicos. De hecho, resultó siendo eliminada luego de que le lanzara un objeto cortopunzante a Juver Bilbao, quien fue el ganador de ese año.

Yina Calderón es huilense y ganó fama por su paso en el programa Protagonistas de Nuestra Tele. - Foto: Instagram: yinacalderondjoficial

En una de las tantas fiestas que organizaron para los integrantes invitaron a Maluma para amenizar la celebración. El paisa estaba interpretando el tema “Obsesión”, uno con los que se dio a conocer en el resto del país y cambió un poco la letra de la canción para dedicársela a Yina.

“Nunca imaginé yo tenerte de frente y que fueras de esas nenas que le baila a la gente (…) y quien iba a pensar que de Yina yo me fuera a enamorar”.

Momentos que mantienen humilde a maluma: pic.twitter.com/jj4TVKnyCk — Juanda Quintero (@juandaq621) January 21, 2023

Los participantes que estaban ahí lanzaron un grito y la hoy empresaria de fajas se dejó ver emocionada. Pues en ese momento Maluma ya se perfilaba como un artista de talla mundial. Lo cierto es que a 10 años de haber sucedido eso, en las redes sociales se ha vuelto viral nuevamente ese video donde el paisa está muy acaramelado con la influenciadora opita.

Ahora muchos se preguntan si Maluma sería capaz de repetir esa escena después de más de una década de haberse dado. Ese día, seguramente, más de una sintió envidia de la empresaria de fajas.

Yina Calderón, pasada de tragos y entre lágrimas, reveló que terminó con su novio

Yina Calderón quedó en el foco de varios usuarios de redes sociales, debido a las constantes polémicas que protagonizó en el pasado. La huilense se destacó por sus cambios de look, los emprendimientos que arrancó, las disputas que tuvo con algunos colegas y las relaciones amorosas que sostuvo, lejos y cerca de las plataformas digitales.

A diferencia de otras ocasiones, la empresaria de fajas prefirió mantener su reciente relación amorosa en privado, ocultando al hombre que estaba haciéndola feliz y con quien había construido una historia diferente. La colombiana no se pronunció mucho sobre este tema, cuidándolo y tomando distancia de las críticas que podían surgir en los escenarios virtuales.

Sin embargo, recientemente, pese a que Yina Calderón aseguró que estaba muy feliz con su novio, salió a la luz una serie de videos en los que la influencer se mostró nostálgica y afectada por la ruptura sentimental con aquel hombre. La huilense se grabó llorando y bebiendo, plasmando lo entusada que estaba.

Según quedó registrado en un post de la cuenta personal de la creadora de contenido, Calderón estaba con unos amigos tomando una cerveza, pero la noche fue escalando, al punto que terminaron pasándose de tragos. La empresaria cantó, disfrutó de la música y bebió, captando los momentos con su celular.

Al avanzar la velada, Yina Calderón comenzó a hablar a la cámara y a contar que estaba soltera, ya que su relación amorosa había llegado al final. En medio de lágrimas y con bastante emotividad, la influencer aseguró que tenía el mejor hombre, pero le tocó tomar una decisión radical en la que le dio prioridad a sus fieles seguidores.

“Les voy a contar algo, antes que todos los medios de información empiecen a hablar mi3%¿@. Sí, terminé con mi novio… Un ‘man’ muy bien, yo tenía ‘el novio de novios’. No lo perdí por nada, sino que me tocó escoger entre ustedes, mi carrera, o él. Y yo los escogí a ustedes, teniendo a un príncipe azul al lado”, mencionó en el clip, donde lloró y se le vio acompañada de uno de sus amigos.

Al finalizar el contenido, la exprotagonista mencionó que no lo había perdido propiamente, sino que todos los caminos fueron diferentes y se tuvieron que despedir.

Yina Calderón habló pocas veces de su relación sentimental con aquel hombre. - Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

“No somos malos, lastimosamente se acabó y me declaro… Pónganme una ranchera, que viva la soltería… ‘Soltero feliz’. No, mentiras, perdí a un gran hombre. O no lo perdí, simplemente los caminos de los dos no fueron. Se acabó”, agregó.