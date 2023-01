“Me dejas con mucho que pensar”: el reflexivo mensaje de Shakira a presentadora que dijo que su canción “exorciza el dolor”

Érika de la Vega, presentadora venezolana, dio su opinión sobre el tema que ha sido tendencia en los últimos días, la canción de Shakira con Bizarrap, donde describió la situación que vivió con su expareja Gerard Piqué.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio de 2022. - Foto: WireImage

La mujer confesó que al escuchar este sencillo musical se sentía más segura de hablar en defensa propia y agradeció a la barranquillera por así demostrarlo a través de sus letras.

Por medio de su cuenta de Instagram, Érika de la Vega compartió un post que reveló cómo la canción de Shakira la ayudó a exorcizar el dolor.

“Canciones como las de Shakira ayudan a exorcizar el dolor. Quién sabe cuántos fibromas nunca existirán por esta canción”, dijo en su publicación. La venezolana también dijo a sus más de 3,4 millones de seguidores que la música la ha ayudado a través de los años a superar la separación de sus padres durante su adolescencia.

“Gracias, Shakira, yo tenía 16 años cuando mi papá y mi mamá finalmente se separaron (...) Mi mamá lloró mares. Lloró sin parar”, decía la imagen de la presentadora.

Luego añadió: “Tenía claro que mi papel esos años era ayudarla a pasar ese trago amargo de la vida”. Y continuó: “Ayer la llamé para preguntarle qué pensaba sobre la canción de Shakira”. Sin dudar respondió: “A mí me pareció estelar. Ojalá yo la hubiera cantado y mandado todo para el carajo. Se la hubiera metido por la frente a tu papá”.

Finalmente, su publicación cierra con los fibromas, enfermedad que tuvo su madre y, además, las que se desarrollan debido al estrés que vive una persona por una u otra razón. Dijo que las letras de éxitos musicales como los de Shakira ayudan a liberar esas cargas y energías.

Shakira no fue indiferente ante la publicación de la presentadora y le respondió a través de su cuenta de Instagram. “Gracias @erikadlvoficial gran artículo. Me dejas con mucho qué pensar. Un gran abrazo para ti y tu madre”.

Piqué sí le pidió reconciliación a Shakira y esta sería la prueba

La Sesión 53 de BZRP con Shakira se convirtió en todo un fenómeno musical a nivel mundial. La canción en el momento cuenta con más de 162 millones de vistas en ocho días y sigue subiendo.

En las últimas horas, un rumor ha tomado bastante fuerza, luego de que se supiera que al parecer por una frase de la canción, Clara Chía había salido de la casa del deportista para irse con sus padres.

Según reveló el reconocido paparazi español Jordi Martin, al parecer Piqué habría buscado a Shakira después de su primera separación, en abril de 2022. Pero la barranquillera no quiso perdonarlo, en lo que dejó muy claro cuando dice en su más reciente canción: “yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques”.

“Hemos tenido acceso a una información veraz de una persona del entorno directo de Shakira, que nos asegura que en abril pasado es la fecha en que ellos terminan su relación, pero un mes más tarde, Gerard, aun estando con Clarita, se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo, pero en ese intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo”, explicó el paparazi en el programa El gordo y la flaca.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año - Foto: Instagram: Jordi Martín

Shakira y Piqué no habían roto cuando se grabó la colaboración con BZRP

Ha salido a la luz una entrevista en la que uno de los compositores de la más reciente canción de la Sesión 53 de BZRP, Keityn. El colombiano, en una entrevista con Molusco TV, dio algunos detalles de la elaboración de la canción.

“La letra fue Shakira y yo. Ella me dijo quiero esto y ‘pin’ salía solo [...] Pero Shakira tenía claro que quería que tuviera su sello”, explicó.

También sostuvo que en medio de que se hacía la composición de la canción, la expareja aún no había dado por finalizado su relación. Puesto que ella era consciente que el futbolista tenía su romance con Clara y por eso estaba acabado su matrimonio.

“Estuvimos tres días en la casa de Shakira. Me fui de Barcelona y no habíamos acabado la letra. Dos semanas cambiando ‘Biza’ y yo, y Shakira diciendo ‘esto no podemos decirlo’. Quitamos cosas fuertes, menos concretas”.