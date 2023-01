Shakira no es la única entusada: la historia detrás de ‘Flowers’, de Miley Cyrus, que supera en reproducciones a la barranquillera

"liam se enfadó porque su bici tenía una rueda pinchada y le dije que usara la mía que es rosa con flores, me decía ‘esto va a estar en todas las revistas’, al salir me dijo: ‘te odio, no estoy feliz’, me pidió que le diera la mía y le dije: ‘mi bici es morada no hay diferencia" pic.twitter.com/H1vsFuUlsI