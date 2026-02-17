Gente

Hannah Montana está de vuelta: todo sobre el especial por los 20 años de la serie de Disney

La estrella de Disney Channel presenta un especial por el aniversario de la producción.

Laura Camila Másmela Bernal

17 de febrero de 2026, 5:45 p. m.
Hannah Montana Foto: Disney Channel

Hannah Montana es una de las producciones juveniles en torno a la música más exitosas de los años 2000, pues durante más de una década hizo parte de la programación oficial de Disney Channel, siendo el programa con mayor número de espectadores y creando un universo que no solo se limitó a la pequeña pantalla.

Se extendió a conciertos y a la comercialización de productos relacionados con los personajes que acompañaron a la protagonista en cada uno de los capítulos de las cuatro temporadas.

La gran estrella de Disney Channel está de vuelta con un especial por los 20 años. Foto: Disney Channel

Tras 20 años de su estreno, a través de las redes sociales de Miley Cyrus, la actriz que dio vida a la cantante pop estadounidense, se reveló que el aniversario se celebrará por medio de un especial que será transmitido en una plataforma de streaming.

¿Cuándo es el especial de Hannah Montana?

Según se indicó en el clip, que ya suma millones de reproducciones, el contenido estará disponible en Disney + el próximo martes 24 de marzo a nivel mundial, y sus millones de fanáticos tendrán la oportunidad de reconectar con la historia y una de las discografías más importantes del universo de la productora.

