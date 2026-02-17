Hannah Montana está de vuelta: todo sobre el especial por los 20 años de la serie de Disney

Hannah Montana es una de las producciones juveniles en torno a la música más exitosas de los años 2000, pues durante más de una década hizo parte de la programación oficial de Disney Channel, siendo el programa con mayor número de espectadores y creando un universo que no solo se limitó a la pequeña pantalla.

Se extendió a conciertos y a la comercialización de productos relacionados con los personajes que acompañaron a la protagonista en cada uno de los capítulos de las cuatro temporadas.

La gran estrella de Disney Channel está de vuelta con un especial por los 20 años. Foto: Disney Channel

Tras 20 años de su estreno, a través de las redes sociales de Miley Cyrus, la actriz que dio vida a la cantante pop estadounidense, se reveló que el aniversario se celebrará por medio de un especial que será transmitido en una plataforma de streaming.

¿Cuándo es el especial de Hannah Montana?

Según se indicó en el clip, que ya suma millones de reproducciones, el contenido estará disponible en Disney + el próximo martes 24 de marzo a nivel mundial, y sus millones de fanáticos tendrán la oportunidad de reconectar con la historia y una de las discografías más importantes del universo de la productora.

“Volviendo a donde todo comenzó. El especial del 20 aniversario de Hannah Montana se estrena el 24 de marzo en Disney +”, se lee en la publicación oficial.

Como era de esperarse, una gran cantidad de seguidores de la serie se pronunciaron a través de la sección de comentarios y se mostraron emocionados de ver nuevamente a la estadounidense ponerse la peluca del personaje que le dio la vuelta al mundo con sus canciones.

“No puede ser, voy a llorar”; “Literalmente, no puedo respirar, ella es una verdadera rockstar”; “La infancia de las girls”; “Estamos de vuelta”; “Se siente como volver a casa”; “Ella es la cantante más grande de los 2000″; “20 años después y sigue haciendo historia”; “No puedo esperar para ver a mi Hannah Montana” y “Omg, estoy gritando y llorando. Esto no me lo esperaba”, son algunas de las palabras que se leen.

¿De qué se trata el especial de Hannah Montana?

Pese a que no hay muchos detalles sobre lo que los fanáticos de Hannah verán en la plataforma, se dice que se trata de una entrevista especial con la presentadora Alex Cooper, en la que reaccionará a material de archivo de las grabaciones nunca antes vistas, además de recordar algunas de las canciones que vieron nacer a la gran estrella de Disney, como The Best of Both Worlds, He Could Be the One e If We Were a Movie.