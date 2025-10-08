Dolly Parton estaría atravesando tema de salud y su hermana pidió oraciones; fans de Miley Cyrus reaccionaron a mensaje

Dolly Parton se convirtió en una de las grandes voces de la música country, marcando huella con su estilo y trabajo. Muchos la recuerdan por su trabajo en Hannah Montana de Disney, donde compartió con Miley Cyrus.

Sin embargo, recientemente, se ubicó como foco de reacciones, debido a información que publicó su familia, enfocándose en un proceso de salud que estaría llevando.

La hermana de Dolly Parton dijo el martes que el estado de salud de la estrella del country estadounidense no es “tan grave”, luego de haber perdido a sus fans que recen por la cantante.

Parton, de 79 años, retrasó la semana pasada sus próximos conciertos en Las Vegas debido a “problemas de salud” que no especificó, y reveló que se sometería a múltiples procedimientos médicos.

“Estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly”, escribió Freida Parton en Facebook. “Muchos de ustedes saben que ella no se ha sentido bien últimamente (...). Y vengo a pedirles a quienes la aman en todo el mundo que recen conmigo”.

Sin embargo, varias horas después dijo en otra publicación que “no era su intención asustar a nadie ni hacer que pareciera tan grave”.

“No era más que una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor. Gracias a todos por animarla. Su amor realmente marca la diferencia”, matizó.

Esto llevó a que fans de Miley Cyrus reaccionaran, dejando publicaciones con las que pedían oraciones por su salud. Muchos se preocuparon, intentando saber qué había ocurrido.

We are praying for you and for your health, Dolly. We hope all the love and light you put into this world finds its way back to you 💔. pic.twitter.com/TEqrIRIEkt — Miley Official (@MileyCyrusBz) October 7, 2025

Parton tenía previsto realizar seis conciertos en diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas. Las presentaciones fueron pospuestas para septiembre de 2026.

“Como muchos saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos”, publicó la leyenda del country en redes sociales el 28 de septiembre.

La intérprete de éxitos como Jolene no perdió, sin embargo, su característico humor: “¡Debe ser hora de mi revisión médica de los 160.000 kilómetros, aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!”.

“Ahora, hablando en serio, dada esta situación no voy a poder ensayar ni montar el espectáculo que quieren ver”, anunció.

“Y no se preocupen de que me retire porque todavía Dios no ha dicho nada sobre parar”, comentó a sus millones de seguidores.

Según medios locales, la cantante también canceló su participación en noviembre en los Premios de los Gobernadores, considerados los Óscar honorarios.

Parton se convirtió en una gran estrella en la década de 1970 con sencillos como Coat of Many Colors, seguidos de éxitos como I Will Always Love You, que versionó Whitney Houston, y “9 to 5”.