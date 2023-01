“Perdón que este Bando te sal-Pique”: en el Carnaval de Barranquilla homenajearon a Shakira y le tiraron pulla a Piqué

Este viernes 20 de enero, la plaza del Río Grande de la Magdalena, se vistió de fiesta para celebrar la izada de bandera del Carnaval de Barranquilla, de esta forma oficializan el inicio de la temporada festiva más importante de la ciudad: pre-Carnaval y Carnaval de Barranquilla.

“Esta será una oportunidad para encontrarnos con todos los que trabajamos para darle vida a la agenda del Carnaval de Barranquilla y celebrar que en este 2023 vamos a vivir la fiesta como es, de regreso a la calle y con sus eventos masivos”, expresó la secretaria de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, María Teresa Fernández Iglesias. “En el acto, además, tenemos una sorpresa especial para la soberana del Carnaval, Natalia De Castro, de parte de los talentos de nuestra Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares, EDA”, agregó.

Video oficial de la canción del carnaval de Barranquilla. - Foto: Carnaval

Desde entonces en la ciudad se programan varias actividades festivas para conmemorar esta celebración. De hecho, el pasado sábado en la Plaza de la Paz, se leyó el decreto real de la Reina del Carnaval, Natalia De Castro.

“Alisten la mochila y vengan todos a bailar, porque este Carnaval ni crean que me lo van a aplazar. Y al que vea con la tosecita me lo dejan quieto y solo, y si no le cantan la de Messi, anda p’a allá bobo” dijo en primer momento.

Y continuó su decreto recordando personajes y momentos históricos de la hermosa ciudad. De hecho, evocó al héroe Javier Solano Ruíz, el bombero que cuida a Colombia desde el cielo y será siempre recordado por su valentía y amor por su profesión.

Además, la reina no dejó por fuera a la icónica cantante barranquillera, Shakira, quien ha estado en el ojo público por su separación con al exfutbolista, Gerard Piqué, y quien ha permanecido en el top de lo más escuchado por sus últimos sencillos.

Natalia De Castro, reina del Carnaval 2023. - Foto: Carnaval

“Este Carnaval pinta tan bueno y bacano, que se nos olvida que hay catalán cuyas promesas fueron en vano. Porque eso sí, que nadie me toque a la Reina, y perdón que este Bando te sal-pique. Barranquilla entera hoy canta p’a que te mortifiques. Porque en mi Carnaval, y lo decreto desde ya, las mujeres no vamos a llorar, lo que no sirve que no estorbe, que aquí estamos es pa’ facturar”.

Programación del Carnaval de Barranquilla:

El 21 de enero, Barranquilla vivirá el esplendor de su fiesta cuando se dé apertura a la temporada oficial de precarnaval con la Lectura de Bando que regresa a la Plaza de la Paz, con un gran espectáculo que rinde tributo a Barranquilla y a sus hitos históricos, protagonizado por la reina, Natalia De Castro González, bajo la dirección de Juliette De Alba.

Del 25 de enero al 25 de febrero, El Gran Malecón recibe -por tercer año consecutivo- la exposición Río de tradiciones, gigantescas figuras elaboradas por artistas y maestros artesanos inspirados en el Carnaval de Barranquilla, como un reconocimiento a su trabajo en la creación de las majestuosas carrozas que engalanan la Batalla de Flores por la vía 40.

La agenda continúa con el fin de semana de tradición del 3 al 5 de febrero, donde las danzas emblemáticas del patrimonio y las comparsas más representativas del Carnaval estarán presentes.

Los más pequeños vuelven el 11 de febrero al corazón de la ciudad, la Plaza de la Paz, con un espectáculo artístico y musical en la Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños, Tahiana Rentería y Diego Andrés Chelia, y el domingo 12 su tradicional desfile, que regresa a la carrera 53 hasta Barrio Abajo.

La canción rinde homenaje al Carnaval de Barranquilla. - Foto: Carnaval

La Gran Noche de Guacherna será en homenaje a uno de los más grandes exponentes del folclor colombiano, ‘El Rey del Millo’, Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, sus más de 300 canciones sonarán a lo largo y ancho de la carrera 44, el viernes 10 de febrero de 2023.

Oficialmente, el Carnaval arranca el 18 de febrero con la reconocida Batalla de Flores.