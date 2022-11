Atención: evacuan Universidad Nacional en Medellín tras detonación de explosivos y daños a cajeros

Desde la mañana de este martes, 22 de noviembre, la Universidad Nacional, sede Medellín, fue escenario de detonación de explosivos y actos vandálicos, presuntamente, por parte de algunos estudiantes que se tomaron el campus para destruir un cajero, incendiar una de las edificaciones y repartir panfletos.

La preocupación por parte de la universidad, comenzó en el momento que se dieron cuenta de que había artefactos sin detonar, por lo que de inmediato llamaron a expertos antiexplosivos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para que realizaran dicha labor y, asimismo, la evacuación de todos los estudiantes para evitar una tragedia.

Ordenan evacuación de la Universidad Nacional @MedellinUNAL luego de varias detonaciones de papas bomba al interior del claustro universitario y el ataque a un cajero automático con explosivos improvisados. pic.twitter.com/ncdpHO4DFk — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 22, 2022

Los encapuchados, inicialmente, llegaron hasta el cajero de Bancolombia, en la acción hubo detonación de explosivos y se dejaron otros sin detonar en diferentes zonas y bloques, así como ropa quemada y otros artefactos adicionales utilizados durante la incursión.

“Reiteramos el llamado de evacuación total, teniendo en cuenta los riesgos que siguen latentes; por lo que se dará autorización de ingreso al cuerpo antiexplosivos, requeridos para restablecer la seguridad del campus”, manifestó a través de un comunicado la universidad.

🚧 (12:34) Se presenta cierre en la Cl. 67 (Barranquilla) a la altura de la Universidad de Antioquia, en ambos sentidos, por movilización ciudadana. Tomar vías alternas.#MovilidadMedellín pic.twitter.com/zXgMpM5ZAS — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) November 22, 2022

En el panfleto, los encapuchados se fueron en contra de las entidades bancarias. “Se trata de una recuperación, este es un acto de rebeldía que busca atacar a la banca privada, al cobro de impuestos y recuperar el dinero por la fuerza al sistema financiero que sustenta el capitalismo que explota y oprime”, añadieron en el panfleto.

Alcalde de Medellín se retractó: ahora dice que manifestantes no tenían un fusil, sino un machete

Más de 500 personas del Movimiento Ríos Vivos, que hacen presencia a las afueras del edificio de EPM en Medellín y la Alcaldía, mostraron su descontento por los señalamientos del alcalde Daniel Quintero a uno de sus integrantes por tener, supuestamente, un peligroso fusil en las carpas donde duermen, hecho que habían quedado grabados en cámaras de seguridad.

El colectivo le solicitó al alcalde que se retractara, debido a que esas declaraciones ponen en riesgo la integridad de varios campesinos que aparecen en el video, difundido en plataformas digitales.

“Le exigimos al señor Quintero respeto a las comunidades con ese montaje que hizo a nuestros compañeros. En el territorio donde nosotros vivimos hace presencia varios grupos armados, entonces usted se puede imaginar donde a una persona del territorio la muestren afirmando que estaba armada con un fusil, imagínese el riesgo de esa persona de regresar al territorio”, explicó Óscar Mauricio Madrigal, vocero de Ríos Vivos.

Debido a las manifestaciones a las afueras de la Alcaldía por este hecho, el mandatario se retractó en su cuenta de Twitter, “con el ánimo de conciliar posiciones con el movimiento Ríos Vivos de la Senadora Zuleta quiero informar sobre este video que no me consta que se trate de un fusil. Ellos me han informado que se trata de un machete y yo les creo”.

Cabe recordar que el pasado 17 de noviembre se divulgó el video, en que en medio de dos pequeñas carpas para acampar estaban tres personas: el primero vestía camisa blanca, sombrero del mismo color, tenía un morral negro y un machete en el cinto; lo acompañaba una mujer con blusa roja, pantalón rosado y chaqueta blanca con puntos negros.

Pero la atención se posó sobre el tercer hombre, alto, de contextura gruesa, con gorra, camisa blanca, quien también tiene un machete. Lo más sorprendente, busca algo en su carpa y al asomar el cuerpo se le ve una botella de agua en una mano y en la otra el supuesto fusil que guardaba en un costal.

En ese preciso momento, este medio habló con Francisco Fernando Posada, guardián del río Cauca, y vocero de Ríos Vivos, sobre la posibilidad de que haya infiltraciones de ilegales que expliquen la presencia de este armamento, con vehemencia respondió “que respeten al movimiento. Eso es falso”.

Al ser preguntado por la presencia de armas, como se documenta en el video, Posada respondió que “No señor, las armas de los campesinos siempre han sido un machete que se usa para trabajar y para cortar la leña, esas son las únicas herramientas que tenemos, que usted las quiera llamar armas, eso es otra cosa”.