Wilfran Castillo le responde a Yina Calderón las acusaciones “falsas” sobre la censura del video de la guaracha ‘Como duele el frío’

Yina Calderón es una experta para abarcar la atención de los cibernautas con diferentes temas al mismo tiempo, pues ella sabe que el secreto para estar vigente es que hablen de ella por una u otra razón, asunto que no solo la beneficia en cuanto a su fama, sino también a su bolsillo, pues el hecho que los usuarios vean su contenido para hablar de sus polémicas también hace que facture, y de lo lindo.

Por eso Yina está muy pendiente de lo que sucede con sus cosas en las redes sociales y cuando se dio cuenta de que la red social YouTube le había bajado el videoclip de su guaracha Como duele el frío, de inmediato empezó a despotricar del compositor original del tema, que se volvió famoso con su ritmo vallenato original, alegando que había sido él el que había denunciado el video y por eso se lo habían censurado.

Yina salió histérica en sus historias de Instagram diciendo que odiaba a la gente “hipócrita”, pues contó que Wilfran ya le había asegurado que aunque no compartía el concepto del video, no iba a tomar acciones legales de ninguna clase contra dicha realización, dejando libre a Calderón con su tema, que fue tan famoso como controversial desde el minuto uno que estuvo al aire en la red social, por la estética que usó la empresaria de las fajas, representando a unas trabajadoras sexuales en una zona de tolerancia de Bogotá.

Yina Calderón es huilense y ganó fama por su paso en el programa 'Protagonistas de Nuestra Tele'. - Foto: Instagram: yinacalderondjoficial

Esto llegó a oídos del mismo Castillo, quien muy asombrado y con toda el profesionalismo del caso hizo un comunicado oficial en sus redes sociales declarando que él no tiene nada que ver con la censura del video y que le parece muy extraño y hasta peligroso que Yina lo acuse de “hipócrita”, pues esto no solo ha dañado su nombre, sino que ha incitado a varios seguidores de la influencer a hablarle por mensaje directo con palabras subidas de todo reclamándole su supuesto reporte negativo contra el video por violación de derechos de autor.

Yina usó sus historias de Instagram para insultar a Wilfran Castillo. Foto: @wilfrancastillo. - Foto: Foto: @wilfrancastillo.

“Señorita @yinacalderondjoficial me permito informarle que a raíz de sus falsas declaraciones públicas donde me trata muy mal y me acusa de haber solicitado a YouTube bajar el video que realizó de la versión guaracha que grabó incluso sin autorización de la obra musical Como duele el frío, muchos de sus seguidores se han volcado a escribirme mensajes ofensivos e incluso amenazantes”, dice el inicio del texto, que se encuentra en el perfil oficial de Instagram de Wilfran.

Allí también enumeró varios de los puntos que él quiere dejar muy claros en esta polémica y asevera en que él no tiene nada que ver con el dilema que ahora enfrenta la DJ, quien ya dijo que no va a volver a subir el video porque no quiere “ir a juicio”, ni tener ningún problema adicional al respecto.

Además de pelear en redes, Yina muestra los resultados de sus cirugías. Foto: Instagram @yinacaderonofficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacaderonofficial.

“A todo esto lo único que puedo responderte es: 1. No he sido yo, ni mi editora, ni mis abogados quienes solicitaron a YouTube que dicho video fuera bajado. Así que por mi parte puede estar completamente tranquila. 2. En días pasados publiqué un video donde ‘sin siquiera haberte comunicado conmigo’, te envié un mensaje donde te dije que no iba a tomar acciones y hasta ahora así ha sido hasta la fecha, pues sigo considerando que cada quien hace sus cosas en su mundo y a su estilo. De hecho, teniendo todos los méritos para una demanda ‘millonaria’ creo que te traté como se debe tratar a una mujer y no hice reproches públicos respecto de la afectación de la obra. 3. Que reitero públicamente mi voluntad de no demandar ni causarte un perjuicio económico, pues no es mi estilo de trabajo y tampoco necesito tener un litigio con una persona que también se esfuerza por permanecer en la música y quitarle sus ganancias, jamás lo hice en mis 25 años como autor y no lo haré nunca”, dice el comunicado.

Por el momento, Yina ha guardado silencio frente a esta respuesta y queda esperar si en efecto Yina deja guardado su video o se inventa otra cosa para generar más ruido mediático, pues al parecer sus cirugías y sus escándalos no llenan sus expectativas.