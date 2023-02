Yina calderón reveló cómo hace para relajarse cuando está ‘entusada’

No hay semana que el nombre de la empresaria de fajas, Yina Calderón, no llame la atención de los usuarios de las redes sociales. Pese a las polémicas que suele protagonizar, para 2023 la influenciadora se comprometió a tener un mejor comportamiento, pero eso se ha visto afectado por varias razones.

La exprotagonista de Nuestra Tele nuevamente apareció en las plataformas digitales donde reveló una sorprendente práctica que comenzó a llevar a cabo.

Durante el primer mes del año, hubo diferentes momentos en los que Calderón estuvo en el ojo del huracán, primordialmente por sus críticas a personajes públicos. Entre lo más reciente, el compositor Wilfran Castillo podría tomar acciones legales en contra de ella, pero a la mujer eso no le importó e incluso llamó al cantautor como un “aparecido”.

Yina Calderón es huilense y ganó fama por su paso en el programa Protagonistas de Nuestra Tele. - Foto: Instagram: yinacalderondjoficial

Ahora, resulta y pasa que en el amor, todo parece indicar que Yina terminó su relación. A través de Instagram, la empresaria de fajas le contó a los internautas que ha estado ‘baja de nota’, razón por la que buscó una alternativa para mejorar la situación y se fue hasta un hotel en Bogotá, la misma ciudad donde actualmente reside y tiene varias propiedades.

“Uno a veces necesita desconectarse (...) Antes lo que hacía era irme a tomar, me volvía mi*%# y me gastaba lo que no tenía y no me servía de nada, porque para qué. Ahora, lo que hago es que me vengo para un hotel, duermo en severa suite, me pego un buen desayuno, me tranquilizo, respiro, pienso en yo misma, medito y ya”, manifestó la influenciadora.

De este modo, la polémica creadora de contenido, señaló que se encuentra aprendiendo a estar sola. “Usted lo que tiene que hacer es encontrarse con usted mismo e irse a un lugar donde se pueda estar solo, descansar. Opto por este tipo de cosas porque a veces colapsamos”, precisó la emprendedora.

El año pasado, Yina Calderón se cortó el cabello de esta manera. -Foto: Captura de pantalla. - Foto: Captura de pantalla

Cabe señalar que Yina Calderón muchas veces fue criticada por aparecer en las redes sociales en presunto estado de embriaguez, hasta el punto en el que también perdió varias cuentas de Instagram con millones de seguidores.

Al parecer, la empresaria de fajas cambió sus hábitos y mientras que algunos la apoyaron, otros dicen que “solo es pantalla” y “pronto volverá a lo mismo de siempre”.

Esta es la recopilación de las recientes declaraciones que dio Calderón:

Mostró el tatuaje con el que tapó cicatrices de sus cirugías

Yina ha mostrado en los cuantiosos perfiles que posee en Instagram varias de las cirugías a las que se ha tenido que someter para retirar los biopolímeros que le generan dolores en sus piernas y espalda, calambres, hinchazón, alergias en su piel y una infinidad de síntomas.

Dadas todas las veces que los cirujanos han ingresado al cuerpo de Calderón, la mayoría de partes de este están marcadas por las inevitables cicatrices que quedan luego de dichas intervenciones, asunto que Yina ya ha tenido en cuenta y ha intentado tapar de una forma particular: con tatuajes.

Entonces, volvió a marcar su cuerpo, pero ahora en su abdomen, para tapar todas las marcas que le quedaron de las marcaciones que se ha hecho, que ha logrado mantener gracias a las fajas especiales que ella misma vende, que no solo mantienen la piel pegada al cuerpo luego de las intervenciones, sino que ayudan a terminar de moldear.

La influencer soportó varias horas de dolor mientras le hacían su tatuaje. Foto: Instagram @rechismes. - Foto: Foto: Instagram @rechismes.

La construcción del tatuaje quedó registrada en las historias de Instagram de la DJ, en las que se le ve el dolor tan insoportable que estaba padeciendo Calderón, quien -entre lágrimas- le relata a sus seguidores lo difícil que es ese momento para ella, pero reafirma que ella es una guerrera contra el dolor y logró aguantar hasta que el artista llegar al final.

“Resiliencia”, fue la palabra que se grabó Yina en su abdomen, que mostró en fotos que aparecen en algunos de sus perfiles y, como suele pasar, varios la criticaron.