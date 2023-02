“Aparecido”, le dice Yina Calderón a Wilfran Castillo. Asegura que no le debe ninguna disculpa

Yina Calderón no sale de una para meterse en otra. Y eso le funciona para generar muchas visualizaciones en sus redes sociales, las que a fin y al cabo alimentan sus cuentas bancarias, pues al estar vigente, todo su contenido es consumido por más y más seguidores. Y no importa la razón por la cual estén hablando, lo importante es generar controversia.

Y eso es precisamente lo que acaba de hacer la DJ a través de sus historias de Instagram, en las que propuso una dinámica de preguntas con sus seguidores. Estos, obviamente, aprovecharon para preguntarle sobre la gran polémica que se ha desatado con el compositor de la canción ‘Cómo duele el frío’, a la que la empresaria de las fajas le hizo un ‘cover’ en versión guaracha.

Una canción que acompañó con un videoclip en el que ella, sus hermanas y un amigo se ven como trabajadores sexuales mientras cantan y bailan frases como: “Y te diría que ya no me duele; y sentirme culpable de tu llanto…”.

Este videoclip causó un tsunami de críticas cuando se estrenó. Y muchos increparon a Wilfran Castillo, compositor del legendario vallenato convertido en guaracha, pues la influencer no pidió permiso para usar la canción y él era el único que podía tomar acciones legales sobre el tema.

Sin embargo, luego de pensarlo mucho y de escribir mensajes políticamente correctos, el artista afirmó que no estaba de acuerdo con dicha versión, pero que no iba a demandar a Calderón.

Yina quedó feliz y tranquila y se dedicó a ponerles atención a otros temas que la rodean, como el robo de la camioneta de su papá, sus shows por Colombia tocando guaracha, y su salud, que se ha visto afectada en infinidad de ocasiones por los biopolímeros y las distintas cirugías a las que se ha sometido para moldear su cuerpo.

Pero, cuando menos lo pensó, Calderón no vio más su video en su canal de YouTube, lo que la molestó. Y se fue de frente contra Castillo, segurísima de que él había sido quien reportó el clip y terminó censurando el material en esta plataforma. Un asunto que el compositor ya salió a desmentir anunciando que él estaba firme en su palabra de no tomar represalias de ningún tipo.

Pero Yina está segura que el artista vallenato es quien está detrás de esta medida. De ahí que no hace más que arremeter contra él en sus redes social, por lo cual el cantante ya le puso un ultimátum y la mandó a disculparse con él de forma tajante y directa: “Si no se retracta, de aquí a una semana, de todas las acusaciones falsas que hizo. O si tienen prueba de que yo fui quien mandó a bajar su canción de YouTube. Su video bizarro, un video asquerosísimo. Si tiene una sola prueba de eso, que la saque y diga... Si no tiene eso, porque sé que no lo va a conseguir, que se retracte, porque si no lo hace, es muy posible que los abogados que defienden mis derechos sí puedan demandarla”, aseguró el artista.

La cuestión ya se puso más seria de lo que debería y muchos pensaron que Yina iba a ceder en su impulsividad y su rabia, pero estaban totalmente equivocados.

Calderón, sin ningún reparo, le respondió a uno de sus seguidores en su dinámica de preguntas que ella no se iba a disculpar con nadie, porque a los únicos que le debería ofrecer disculpas es a sus padres, a Dios, a sí misma y nadie más: “A otro aparecido que dice mentiras, para nada, amor, para nada. Yo pido disculpas cuando las tengo que pedir y ni así, porque yo soy una malpar… A Dios y a mi mamá, de resto lo mama”.

Así pues, quedan claras dos cosas: que Yina no se va a retractar de los insultos que le hizo a Wilfran y que el artista ya tiene a su equipo de abogados listo para emprender la acción legal que más le parezca pertinente.