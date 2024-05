Ana María Orozco y Julián Arango, una historia de amor que se fracturó durante las grabaciones de ‘Yo soy Betty, la fea’

“Nos conocimos en la telenovela Tiempos difíciles. Duramos casados un año y nos separamos en la mitad de las grabaciones de Betty, la fea . Ella no salía del estudio cuando me tocaba a mí. Nos fuimos alejando con el paso del tiempo”, mencionó el actor en un especial de TV Azteca sobre su mediática historia de amor.

Además, respecto a las versiones de una supuesta infidelidad por parte de Orozco, él lo negó y aseguró que fue más un desgaste de la relación. “Ella tuvo una segunda relación después, pero no durante el matrimonio. No hubo nada de infidelidad. Creo que nos tocó en pleno tsunami de popularidad de la serie y pues ahí quedó todo. La separación no fue dura, fue natural”.