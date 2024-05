“Se le cae la máscara”, reacciones tras fuerte discusión entre Alfredo y Julián en el exilio de ‘La casa de los famosos’

Al fre do se le fue encima y amenaza a Julian tal cual como lo hizo con Bola 8 y no pasa nada y a Isabella si la expulsó por borracha #LacasadelosfamososCol #lacasadelosfamososColombia #RCN

Ante lo ocurrido, Trujillo lanzó un comentario que molestó a Alfredo, debido a que no había realizado ningún comentario sobre la organización del espacio, y le advirtió: “Yo te voy a decir una vaina. Bájale a tu actitud, segunda vez que me hablas así, en la tercera vez no respondo. Te la tiró plena, tú no eres mi papá para que me hables así”.