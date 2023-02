Yina Calderón terminó robada por tomarse fotos con “fans” y ofrece recompensa por información de los ladrones

La suerte de Yina Calderón está de vacaciones y muestra de ello es el robo que le acaba de suceder junto con sus amigos, todo por “dárselas de buena gente” con unos seguidores que terminaron siendo unos ladrones de primera, pues sin que la DJ se diera cuenta le quitaron todas sus pertenencias de valor, al igual que las de sus acompañantes.

La misma empresaria lo contó a través de las historias de una de sus cuentas de Instagram, con clips grabados desde el celular de su novio. Allí relató todo lo sucedido, desde que escuchó a sus supuestos fans abordarla desde un vehículo, hasta que se dio cuenta que en su propio carro no tenía ni celular, ni bolsos, ni absolutamente nada.

La influencer recurrió a sus redes para denunciar el robo que sufrió. Foto: @yinacalderonoficialdj. - Foto: Foto: @yinacalderonoficialdj.

“Ayer me pegué la rumba de mi vida y me encontré a unos seguidores en un carro pasando y me gritaron ‘creída salude’, y yo de creída no tengo es pero nada. Me bajé a saludarlos y ojalá no les pase a ustedes, o sea, los estoy alertando porque cosas como estas pasan… Se portaron bien conmigo aparentemente y cuando ya nos subimos al carro pues yo no tenía celular, Junior no tenía su cadena de oro, Esmeralda no tenía nada… Yo no sé cómo, creo que fue alguien especializado en robar… No nos pasó nada, pero nos robaron absolutamente todo”, explicó Calderón.

Pero como es costumbre, Yina siempre se sale con la suya y hasta en los peores escenarios da la batalla hasta el final, por eso esta vez decidió revelar públicamente que después de este lamentable hecho ella ha podido compilar pruebas que la llevan directamente a los ladrones, avisándoles que ella está haciendo todo lo posible por recuperar sus pertenencias y no descansará hasta dar con el paradero de ellos, los delincuentes.

Yina fue robada luego de generar controversia mostrando su cuerpo en redes. Foto: Instagram @spadelacerveza. - Foto: Foto: Instagram @spadelacerveza.

“Yo le voy a decir a estos malandros que yo ya sé dónde están ubicados y no quiero problemas… Sé que ellos van a ver esto. Les voy a poner la placa del carro que nos robó… Bebés, yo soy amiga de la policía y todo esto”, añadió la Dj, quien aseguró que también tiene fotos del rostro de las presuntas ladronas, sin embargo, no las publica porque no quiere “entrar a afectarlas”.

Yina reitera que ella solo quería ser amable con sus seguidores, a quienes ella estima muchísimo y nunca les niega nada, por eso es tan confiada cuando ellos la abordan y le piden fotos, autógrafos y hasta demostraciones de cariño.

“Si no me escriben a mi celular, porque están leyendo mis mensajes, viendo mis videos y mis historias, están en mi celular… Les voy a publicar las caras por ladrones, porque eso no se hace”, amenaza la influencer, a quien también se le ocurrió generar una dinámica entre sus fans más fieles, ofreciendo una recompensa a quien le dé información del paradero del automóvil cuya placa ella ya mostró en sus historias.

“Ahí les boto cualquier cosita”, agrega Yina entre una risa pícara para incentivar a sus informantes a que le ayuden a investigar por la ubicación de dicho carro, pues ella ya tendría el lugar exacto en donde se encuentran los supuestos delincuentes.

Yina ofreció recompensa a sus seguidores investigadores. Foto: Instagram @yincalderondjoficial. - Foto: Foto: Instagram @yincalderondjoficial.

Para beneficio de Yina, toda la interacción con los ladrones fue grabado y por eso ella tiene registro de los supuestos ladrones, que serían dos mujeres y dos hombres, a quienes podrían dejar en evidencia en una de las tantas cuentas de Instagram que tiene la Dj, pues ella no tendría problema en “boletearlos” si no le devuelven lo que le robaron, pues la misma Calderón alega que no es el valor de su celular o de su bolso, sino la información y los documentos que hay en el interior de cada artículo.

“Es mejor que me devuelvan las cosas… Y el que me entregue ese carro, le voy a dar una recompensa”, arremete Yina.