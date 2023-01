Yina Calderón destapó escándalo familiar que vive; afirmó que el novio de su mamá la trata “como una porquería”

La empresaria mencionó qué ocurrió con su mamá y aseguró que no está de acuerdo con la relación que sostiene actualmente.

Yina Calderón quedó en el centro de diversas noticias en redes sociales, debido las revelaciones que hizo sobre los problemas que existen en su familia. La empresaria de fajas no perdió oportunidad y habló en distintas ocasiones de los ‘rayes’ y cruces que tuvo con sus allegados, plasmando la realidad que existe en todos sus espacios personales.

Recientemente, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 llamó la atención de los curiosos en las plataformas digitales con una serie de contenidos en los que destapó una polémica al interior de su familia, relacionada directamente con el novio de su mamá, Merly Ome. La influencer no lo pensó dos veces y aclaró que en este momento no se está hablando con su madre, debido a diferencias que tuvieron por este tema.

De acuerdo con lo que quedó registrado en videos e historias de Instagram, Yina Calderón aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas para aclarar las condiciones actuales que atraviesa con su mamá, agregando detalles de lo compleja que es la relación que ella sostiene con aquel hombre.

Una persona utilizó la casilla de interrogantes e indagó por qué la empresaria había peleado con su progenitora, a lo que ella fue clara y aseguró que no era una discusión, sino una diferencia de opiniones que la llevaron a tomar una radical decisión. La huilense mostró su posición y mencionó que no estaba de acuerdo con la relación sentimental de Ome, ya que no le servía para nada.

“Yo no peleé con mi mamá. Simplemente, tomé la decisión de que, mientras ella siga con esa pareja que tiene, que no le sirve para un cu%$, yo me hago a un lado. Cuando ella tome la decisión correcta, entonces volveremos a hablar”, dijo al inicio del clip.

En el siguiente punto una persona la cuestionó y reprochó por meterse en las relaciones de los padres, a lo que Calderón señaló que se metía porque sabía que este hombre trataba muy mal a su mamá y no respetaba como realmente correspondía.

“Discúlpame, por lo que te voy a decir, pero cuando uno sabe que una relación está afectando a su hijo o a su mamá o a su papá. Cuando uno sabe que su mamá tiene un ‘man’ que la trata como una porquería, y que uno conoce lo que pasa al interior de un hogar, tampoco vas a querer un hombre así para tu mamá. Ella verá y luego que no se queje”, afirmó.

No obstante, Yina Calderón reveló que esta relación sentimental cruzó límites, al punto de que se maltrataron y se golpearon en una ocasión que discutieron. Ella tuvo que irse corriendo a la finca, pero el resultado fue terminar en un ‘raye’ con su progenitora por culpa de lo ocurrido con aquel hombre, ya que le contó cosas que hablaba mal de ella y de sus otros familiares.

“Mi mamá tuvo una pelea, muy fuerte, en mi finca, donde yo le había dado la oportunidad a este hombre de trabajar. Entendiendo y respetando el espacio de mi mamá, que era su pareja. Y tuvieron una discusión de groserías, hasta golpes. Hicieron que yo fuera por mi mamá a la finca, me vine y en ese altercado que tuvieron, mi mamá me dijo muchas cosas”, relató.

“Me dijo que él hablaba ‘esto’ de mí, que decía ‘esto’ de nosotras, que él no hacía nada en la finca, que yo le estaba regalando el sueldo y un poco de cosas. Y luego, de la nada, mi mamá se contenta con el tipo y le importa un cu%$ el resto”, agregó, bastante incómoda.

Para cerrar el tema, Calderón dio un consejo a quienes llevan esta clase de vínculos y uniones tóxicas, indicando que si las relaciones seguirían, lo mejor era no hablar mal de la persona y lidiar con los problemas de una forma más privada.

“Si usted tiene novio, tiene su pareja y pelea con ella; no se ponga a hablar mal de esa persona ante su familia o sus conocidos, porque luego su familia y sus conocidos le van a coger fastidio”, mencionó.

Por el momento se desconocen detalles de esta polémica en la familia de la empresaria, teniendo en cuenta que suele contar secretos a través de sus actividades de redes sociales.