“Hay que ser ladrón para que lo apoyen”: Yina Calderón está indignada porque no le han devuelto camioneta de su papá

Yina Calderón no se mete en una para tener que lidiar con otra y esta vez si es una situación de gravedad, pues ha hecho declaraciones muy dicientes sobre el caso de robo del que fue víctima su padre, quien prestó su camioneta a un conocido y, según lo que cuenta la empresaria de las fajas, dicho hombre vendió el vehículo sin permiso a otro implicado que no ha respondido ni devolviendo el carro ni con absolutamente nada.

“A mi papá le cuesta mucho conseguir las cosas, era la camioneta de mi papá con la que se transportaba a Neiva. No es la camioneta más cara, pero eso no puede seguir pasando. O sea que usted trabaja, se esfuerza, compra sus cositas y otra se las quita así como así. No señores”, fueron las palabras que dijo Yina cuando se armó todo el pleito con dicho vehículo, asunto que según la Dj ya está en las manos de las autoridades, sin embargo, ella no ha obtenido ningún resultado al respecto.

Por eso, muy indignada, usó lo que mejor sabe utilizar para dejar clara su rabia y su inconformismo ante dicho embrollo. “Realmente estoy preocupada chicos, o sea, yo no puedo creer que la justicia de este país sea tan mediocre. Me perdonan pero no papi, aquí usted tiene que ser es como ladrón para que lo apoyen. de verdad que sí, es increíble”, lanzó furiosa y frustrada Yina en una de sus cuentas de Instagram.

Acto seguido Calderón volvió a contar toda la historia y añadió que dicho hombre, que en este momento tiene en su poder la camioneta de su papá, estaría tratando de venderla para desentenderse de la polémica y el hombre que le quitó el vehículo a los Calderón en primer lugar estaría desaparecido, pues ni Yina ni ninguno del clan ha podido tener comunicación con él.

Calderón también mostró la foto de la camioneta, la foto del hombre que tendría en su posesión dicho vehículo con su nombre completo y también se fue de frente contra un abogado que estaría defendiendo a este señor, al que también le dedica varios insultos, pues no está de acuerdo con su posición. Por otro lado, Yina ya afirmó que hay una demanda en curso y aseguró que la camioneta está siendo ofrecida en venta, por lo que atinó a hacer un llamado de atención a sus seguidores para que no la compren en caso de que se las ofrezcan y le informen sobre el paradero de todos los implicados, incluido el carro.

“No le compren carros a este señor, porque el carro digamos que está vendiendo es propiedad de mi papá y es un carro robado, entonces ustedes se enchicharronean con eso. Aquí les dejo la placa de la camioneta por si la llegan a ver, por si de pronto en Neiva se las llegan a ofrecer, no la vaya a comprar… No podemos permitir que en nuestro país pasen este tipo de cosas y nos quedemos callados mientras que la justicia colombiana hace lo suyo… Esperemos que haga lo suyo”, añadió Yina.

Este tipo de procesos no son ajenos para Calderón, quien hace poco en sus redes sociales se sinceró y confesó que estudió nueve semestres de derecho en la Universidad Gran Colombia, a la que no volvió porque su vida cogió otro rumbo, pero no descarta en algún momento volver, pues a ella le gusta dicho oficio y le gustaría obtener el cartón como su hermana Leonela que ya es profesional en la misma carrera. “Mi hermana Juliana ya terminó materias, se gradúa en febrero de abogada también y mi hermana Claudia estudió pedagogía infantil”, afirmó Yina.