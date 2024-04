Yeison Jiménez confesó si ha temido por su vida y causó polémica con su respuesta: “meterse conmigo es difícil”

En los últimos días el nombre de Yeison Jiménez no ha dejado de ser noticia por alcanzar dos “sold out” en tiempo récord en la ciudad de Bogotá, donde estará deleitando a sus fans durante tres fechas con sus mejores éxitos musicales, en el marco de su gira Invicto Tour.

Aunque inicialmente el artista se mostró muy emocionado al anunciar uno de sus sueños cumplidos; su show en el Movistar Arena. Luego, dejó ver su asombro porque en tan solo cinco horas se agotó la boletería en este importante recinto musical.

Debido a esto, Jiménez decidió anunciar la tercera fecha en el Movistar Arena, completando así tres conciertos en la capital colombiana que dan cuenta de su éxito como uno de los exponentes del género popular preferido por muchos.

“Ustedes lo pidieron y ahí lo tienen, la tercera fecha de Invicto Tour 17-32 es un hecho! 🔥”, anotó el intérprete de canciones como Ni tengo ni necesito, Mi Venganza y Tenías razón a través de su cuenta oficial de Instagram, donde actualmente suma más de 4 millones de seguidores.

Con esta venta de boletas para sus shows, Yeison Jiménez confirma que está pasando por la mejor etapa de su carrera, producto de su trabajo y disciplina, pese a lo complejo que fueron sus inicios en la industria mientras trabajaba en Corabastos.

“Una decisión que me constó trabajo, porque los miedos nos ganan, pero el amor de mis seguidores ha sido más fuerte. Ellos me llenan de esa fuerza que me sostiene. Estoy feliz, emocionado y confiado. Voy a hacer el mejor concierto que hayan vivido, se los prometo”, señaló al cantante al confirmar su tercera fecha en Bogotá.

En medio del revuelo que ha causado este anuncio, Yeison Jiménez fue invitado a la emisora Los 40, espacio en el que habló de su carrera que, si bien es cierto ha sido un éxito, también implica varios riesgos por parte de quienes lo critican y han estado en su contra durante mucho tiempo, motivo por el que le preguntaron si ha temido por su vida en algún momento.

Ante esta duda, el artista manizaleño respondió: “hoy no, hoy no porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos. Entonces si a Yeison Jiménez le hicieran algo, pues sería una cagada horrible, pero ninguno de ellos quedaría vivo. Eso sí está claro”.

Posteriormente, el intérprete de Maldita traga, reiteró el cariño que se ha ganado gracias a su trabajo y evolución en la industria musical, asegurando que es una de las personas más queridas de Colombia. “Y hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan se van a muerte simplemente por el sentimiento que tienen hacía el artista”, agregó.

Asimismo, mencionó que se considera una buena persona, por lo que, tanto él, como sus fans, no entenderían la razón por la que quisieran hacerle daño, simplemente “porque no se dejó robar (...) No, conmigo es difícil el tema, me quiere todo el mundo, los buenos, los malos, los de la costa, los de Cúcuta, los de Pasto, los del Cauca, los del Valle, los de Antioquia, todo el mundo me adora”.