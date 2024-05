Francia Márquez rompe su silencio por escándalo de UNGRD y le hace peticiones a Petro: “Con todo el respeto, señor presidente”

“Como vicepresidenta no puedo dejar de expresarme y expresar el rechazo a quienes creen que pueden venir a este gobierno a robar y a hacer lo que quieran con los derechos del pueblo”, aseguró. “No es posible que esté llegando gente a este gobierno que crea que es su oportunidad para llenarse los bolsillos”, agregó.

La vicepresidenta, acto seguido, dijo que no es política de ella ni del presidente Gustavo Petro asaltar los recursos del Estado. “En campaña prometimos combatir la corrupción, somos parte de la gente humilde que ha luchado para salir adelante”.

De igual forma, Márquez le pidió al presidente tomar acciones concretas contra los involucrados. “Como vicepresidenta, yo no llegué aquí a robar a mi pueblo. Y sé que el presidente, que ha tenido el corazón bien puesto, ustedes lo conocen más que yo, tampoco llegó aquí para robar al pueblo. Tienen que irse, con todo el respeto, señor presidente, de este gobierno. Yo no llegué a hacer un esfuerzo tan grande para que ahora unos bellacos villanos pongan al Gobierno contra la pared”, acentuó.

En esta trama de corrupción resultan involucrados los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, 15 congresistas más y la saliente consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz. Pinilla también habló del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y se refirió a otros tres ministerios: Salud, Hacienda y Minas. El exfuncionario, además, instó a Olmedo López, su exjefe y exdirector en la UNGRD, para que “rompa su silencio”. SEMANA conoció que López tiene información que compromete en este escándalo al actual director de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien se desempeñaba como director del Dapre. ¿González le daba las órdenes a Olmedo?

La confesión de Pinilla con este medio surgió de una forma inusual: ocurrió el pasado jueves 2 de mayo, a las dos de la madrugada, de forma virtual, mientras él se resguardaba en un lugar secreto para proteger su vida, acompañado de su abogado, Luis Gustavo Moreno. Pinilla señaló que está seguro de que hay quienes quieren asesinarlo para evitar que cuente toda la verdad ante la Justicia. Pero la Fiscalía aún no le ha brindado protección a él ni a Olmedo López.

Por cuenta de esta revelación, en Vicky en SEMANA debatieron varios congresistas. En medio de dicho debate, el congresista Hernán Cadavid, integrante del Centro Democrático, denunció que a él se le acercaron. “Aun siendo oposición me han abordado, me han aproximado para ofrecerme beneficios por vía del Gobierno. Esa es la realidad y, en el momento que corresponde y en el canal que corresponde, vamos a presentar esa denuncia de suma gravedad. Y le quiero decir, tiene toda la coherencia en el barril sin fondo en que han convertido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esa entidad no solo tendría que desaparecer, suprimirse, eliminarse o cambiarse su régimen. De allí es la caja donde están comprando a medio mundo en el Congreso de la República”.