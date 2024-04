Desafío XX: Beba rompió las reglas del juego y podría ser expulsada; volvió a protagonizar fuerte pelea con sus compañeros

“A mí me respetas porque yo no te estoy gritando ni me estoy metiendo contigo”, refutó Beba, pero su compañera no se quedó callada y respondió: “sí, te estás metiendo con todo el equipo cuando hay gente mojándose en el piso”. Enseguida, Valerie le preguntó qué quería que hiciera al respecto y esto molestó mucho más a Karen, que de inmediato le pidió que se sentara como el resto de sus compañeros.