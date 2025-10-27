Suscribirse

Ella es la exparticipante del ‘Desafío’ que recibió una cabra como regalo: esta fue su reacción

La pareja publicó el momento en sus redes sociales y generaron todo tipo de comentarios.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

28 de octubre de 2025, 2:13 a. m.
Exparticipante del 'Desafío XX' recibió una cabra de regalo.
Exparticipante del 'Desafío XX' recibió una cabra de regalo. | Foto: Instagram @nataliarincon22 / El Desafío

Una de las exparticipantes y finalistas del Desafío XX, recibió un inesperado detalle por parte de su pareja sentimental, quien le habría preparado una sorpresa en la que al final le regaló una cabra.

Se trata de Natalia Rincón, una joven muy activa en sus redes sociales que logró mayor popularidad después de su participación en el reality y es conocida por su gusto por el ejercicio, sus retos de entrenamientos para aquellas personas que están interesados en transformar su apariencia física y su relación con Sebastián Vallejo, que generó todo tipo de reacciones.

Contexto: Uno de los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’ tuvo que salir de la competencia, tras sufrir un accidente

Reacción de Natalia al regalo de su novio

El momento se hizo viral luego de que la pareja compartiera el video a través de su perfil de Instagram. En la grabación se observa que el artista llevó a la entrenadora a un restaurante, donde no solo disfrutaron de una romántica cena, sino que hubo un inesperado detalle.

Yo nunca había tocado una cabra”, dijo Natalia cuando se dio cuenta del regalo de su novio, quien también le regaló un ramo de flores.

La publicación tiene más de 60 mil me gusta y 700 comentarios, en los que los seguidores y amigos que quedaron impactados al ver el animal, pero también demostraron su cariño por la pareja y les desearon lo mejor.

“Nati te lo mereces, tienes un corazón hermoso y ojalá te hagan muy feliz”; “porque cuando él le regaló una cabra, ella no solo recibió un animalito, sino una muestra de amor diferente, divertida y sincera”; “yo pensaba que era un perrito”; “me encanta esta pareja”, entre muchos más.

¿Quién fue el ganador del ‘Desafío XX’?

El representante del equipo Pibe, quien escribió su nombre en la copa y recibió 1.200.000.000 millones de pesos, fue Kevyn Rúa, un joven que durante la competencia se destacó por sus habilidades físicas en cada una de las pruebas.

Contexto: Drama en el ‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le envía mensaje a Isa tras su arrunchis con Zambrano

Aunque, portó más de cinco chalecos, logró salvarse de quedar eliminado y nunca salió de la ciudadela. Además, no solo fue capitán del grupo con el que quedó victorioso, sino también de Alpha y Beta, con los que demostró su capacidad para liderar y de planear estrategias.

Por último, el deportista también fue tema de conversación por su romance con Natalia Rincón, pues en varias ocasiones los televidentes se dieron cuenta de su cercanía y muestras de afecto, como besos que los hizo estar en el foco de la atención pública, incluso después de que el reality se finalizará.

desafioDesafío XX

