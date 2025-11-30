Suscribirse

Exparticipantes del ‘Desafío’ que han sido expulsados: son recordados por estas imperdonables faltas que cometieron

En los años que lleva este reconocido programa, algunos deportistas incumplieron el reglamento y abandonaron la competencia.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

30 de noviembre de 2025, 6:17 p. m.
Exparticipantes que han sido expulsados del 'Desafío'
Exparticipantes que han sido expulsados del 'Desafío' | Foto: Caracol Televisión

El Desafío es uno de los realities más vistos por los colombianos, quienes se conectan a la trasmisión para conocer cada reto a los que los participantes deben enfrentarse y así saber quién será el ganador de la temporada.

Esta vigésima primera edición ha sido una de las más comentadas, pues desde su inicio se presentó como la que marcaría de manera significativa este programa y sería diferente, manteniendo el interés en los televidentes.

Contexto: Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ rompió una de las reglas y su equipo fue sancionado

Han surgido inesperados cambios que han dejado sorprendida a la audiencia, incluso la expulsión de Katiuska, tras revelarse que alguien de su círculo cercano divulgó información confidencial a cambio de dinero, lo que generó todo tipo de reacciones, pues para muchos había sido la favorita, incluyendo a la presentadora.

Katiuska me duele profundamente tener que decir esto, porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora. Pero este juego, como la vida misma, se construye con honestidad y los valores que elegimos defender”, comentó Andrea.

Sin embargo, la salida de la barranquillera no ha sido la única que se ha visto a lo largo de los años que lleva el Desafío, otros participantes también tuvieron que salir por haber incumplido las normas.

La deportista fue eliminada del 'Desafío Siglo XXI' tras cometer imperdonable error.
La deportista fue eliminada del 'Desafío Siglo XXI' tras cometer imperdonable error. | Foto: Canal Caracol - 'Desafío Siglo XXI'

Exparticipantes del ‘Desafío’ que han sido expulsados

El primer caso ocurrió en el Desafío 2015, cuando Margarita Rosa de Francisco era la presentadora. Fue ella la encargada de decirle a Alejandro que debía empacar sus maletas y retirarse, porque había golpeado a uno de sus compañeros.

Alejandro fue expulsado del 'Desafío 2015'
Alejandro fue expulsado del 'Desafío 2015' | Foto: Instagram @caracoltv / @desafiocaracol

Luego, en el Desafío The Box 2022, durante una de las pruebas a muerte, Andrea le pidió a las mujeres que tenía el chaleco que se lo quitarán, porque uno de sus concursantes había infringido una regla. Andrés Ossa, del equipo Beta, consumió proteína en polvo cuando solo tenía derecho a las menudencias por haber quedado en segundo lugar.

Contexto: Asesinaron al hermano de una exparticipante del ‘Desafío’: esto se sabe

En la temporada anterior, el Desafío XX, Valerie de la Cruz Millán, ‘Beba’, quebrantó varias normas, pues no solo se quitó el chaleco, sino que cruzó los límites de los territorios y salió de Playa Baja para irse a dormir a la casa Alpha.

En su explicación, la barranquillera comentó que no desconocía lo que había hecho, pero que igual se sentía “feliz” por haber sido expulsada, porque no quería continuar en la competencia y que ella no había querido ingresar, lo que generó molestia en los demás participantes, porque todos lucharon por tener esa oportunidad.

Por último, en esa misma penúltima temporada, Marlon guardó una barra de proteína y, aunque aseguró que había sido intencionalmente porque la tenía desde el ciclo pasado, Andrea dijo que lo sucedido era causa para una expulsión inmediata y debía abandonar la ciudadela.

