Asesinaron al hermano de una exparticipante del ‘Desafío’: esto se sabe

El pasado 11 de noviembre falleció Luis David Mestre Palma, a quien le dispararon por la espalda en el sector de Puerto Gaira mientras conducía su motocicleta. La información se dio a conocer por medios locales de Santa Marta, lugar donde ocurrieron los hechos.

El caso continúa en investigación, pues las primeras versiones arrojaban que se trataba de un atentado sicarial, sin embargo, información compartida por un medio de comunicación, el coronel Jaime Ríos habría confirmado que el desafortunado hecho ocurrió por un vigilante que prestaba servicio en la zona.

El vigilante se habría entregado voluntariamente para dar su versión y al parecer, el hombre reaccionó contra el joven frente una confusa situación que lo incriminaría en un hurto.

Luis David era hermano de Karmen Mestre, exparticipante del Desafío súper humanos y, aunque, ella no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido, ha compartido a través de sus redes sociales fotografías junto a él. Una de ellas acompañada de la canción Voy a extrañarte de Andrés Cepeda.

En una de las últimas imágenes subidas a sus historias de Instagram, la también influencer y empresaria, escribió un mensaje en el que agradeció por las palabras de apoyo que ha recibido y expresó su dolor.

Exparticipante del 'Desafío' compartió imágenes con su hermano fallecido. | Foto: Instagram @karmenmestre

“Yo sé lo grande que es tu corazón y porque Dios te llamó. Gracias a todos por sus mensajes, buenos y malos, Dios les multipliqué sus deseos. Desde lo más profundo de mi corazón no le deseo este dolor a nadie (Dios conoce las historias y las luchas de cada hogar). Estamos con él y en él”, comentó.

Los seguidores no solo le han enviado mensajes en privado, también, a través de sus publicaciones, han expresado su simpatía y solidaridad frente a la difícil situación que atraviesa. En la más reciente, muchos de ellos le desearon fuerza y fortaleza para afrontar la dolorosa pérdida que sufrió.

“Solo Dios les dará el consuelo que su corazón y su alma necesitan, y solo Dios sabe lo que pasa cada familia”; “mucha fuerza para ti y toda tu familia”; “Dios me les dé mucha fuerza”; “Dios los tenga en su santa gloria”; “Es un dolor que nunca se supera”.

Exparticipante del 'Desafío' recibió mensajes de apoyo por la muerte de su hermano. | Foto: Instagram @karmenmestre

¿Quién es Karmen Mestre?

La mujer estuvo en la edición del Desafío que se llevó a cabo en el 2016, en la que Margarita Rosa de Francisco era la presentadora. Karmen era la competidora más joven, pues tenía 18 años y se destacó por sus habilidades físicas.