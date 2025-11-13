Durante esta vigésima primera temporada, uno de los retos que tuvo que cumplir uno de los integrantes del equipo Alpha fue cortarse el cabello. Esa situación desató emociones en la deportista, quien en ese momento rompió en llanto, pues en varias ocasiones había manifestado lo importante que era para ella.

Camila Arrastia, excapitana del grupo morado, fue quien cumplió con el duro castigo impuesto por Gamma y, aunque después de su salida del reality parecía que se había acostumbrado a su nuevo cambio de imagen, sorprendió con una fuerte confesión sobre las “consecuencias” que eso le ha traído.

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ habló del reto de cortarse el cabello

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido se sinceró sobre las consecuencias de cortarse el cabello en la competencia, y su opinión generó todo tipo de reacciones.

Camila aseguró que desde que tuvo que cortarse el cabello sintió que dejó tener muchas oportunidades y luego de haber visto un evento de una famosa marca de cuidado capilar en el que las asistentes eran mujeres que conocía y lucían un cabello largo y brillante, hizo una reflexión de la imagen femenina.

“Todas con unos pelos divinos, largos, brillantes, espectaculares y me dio como un golpe en el corazón porque desde que tuve que cortarme el cabello sentí que muchas puertas se cerraron. Como si el pelo corto te quitara un poquito de eso que la gente asocia con lo femenino o con lo bonito o con lo que realmente vende”, dijo con la voz entrecortada.

También, mencionó que al ver que ninguna de las representantes de la marca tenía el cabello corto, sintió que es un estándar que debería cambiar: “Ojalá algún día las marcas entiendan que el brillo no solo está en el largo del pelo, sino en la historia detrás de él”, comentó.

La exparticipante de uno de los programas más vistos manifestó que no solo se le habían cerrado las posibilidades de tener nuevas oportunidades, sino que el trato que ha recibido también ha cambiado.

“Las oportunidades y los tratos de algunos ambientes, por decirlo así, como que si cambian y lo traigo a reflexión de como fue el evento”, añadió, haciendo referencia que si tal vez ella hubiera conservado el largo de su cabello hubiera sido invitada.

La opinión de la coach de nutrición desató opiniones divididas, pues algunos usuarios le comentaron que podría usar extensiones y otros la criticaron porque consideran hay situaciones más graves.