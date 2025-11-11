El Desafío Siglo XXI sigue despertando el interés en los televidentes, pues esta edición prometió ser distinta a las demás y desde su lanzamiento se han visto nuevas sorpresas, e incluso inesperadas situaciones como la reciente con Katiuska, quien fue expulsada tras cometer grave error.

Después de la salida de la barranquillera, la competencia dio un nuevo giro, pues volvieron a reintegrarse participantes de esta temporada y se creará un nuevo grupo donde los capitanes son los Kevyn, ganador del Desafío XX, y Valikyria, ganadora del Desafío 2022: The box 2.

Los cambios que se han venido presentado han generado nuevas dudas sobre cómo continuará la competencia, pues ya se habían conocido al top 8 de los mejores concursantes de esta vigésima primera edición y se creía estaba por llegar a su final, pero ahora tomará más tiempo conocer al próximo en alcanzar la victoria.

Andrea Serna habló del ‘Desafío Siglo XXI’

Las preguntas no solo han surgido alrededor del Desafío, sino también de la presentadora del reconocido programa y quien a través de un video respondió a esos interrogantes que le hacen constantemente.

En la primera respuesta confesó que durante las pruebas no está en la pista cerca de los competidores por discreción, prefiere estar un poco distanciada para darles su espacio y evitar ser motivo de distracción.

Luego, habló de su relación con los participantes y afirmó que los abraza cada vez que uno de ellos es eliminado del juego, pues aunque le han dicho que siempre luce muy seria, expresó que en realidad es el momento más esperado porque logra compartir un poco más con el deportista antes de que se vaya.

“Yo me acerco, de hecho casi siempre tengo la misma frase, les digo: ‘bienvenidos a la realidad’, porque acá vivimos como una realidad paralela. Charlamos un ratico, les doy mis mejores deseos, nos abrazamos, nos tomamos una fotico. Entonces sí, ese momento siempre existe”, aclaró.

La tercera pregunta fue: “¿Tú pones las sanciones?”, a lo que Andrea respondió que “no”, que su función es comunicarlas y que es la producción la encargada de poner el tipo de sanción, porque así está en el reglamento.

Por último, contestó que el vestuario es escogido por ella y un equipo, pues su intención es elegir prendas que refuercen su imagen y sean acordes al mensaje que desea transmitir en el programa.