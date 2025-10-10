Andrea Serna es una de las presentadoras que se ha ganado el cariño de los televidentes por su carisma, naturalidad y profesionalismo frente a las cámaras. Además, es reconocida por su sólida trayectoria en la televisión y participación en diferentes programas como el Desafío Siglo XXI.

De igual manera, su contenido en redes sociales le ha permitido conectar más con su audiencia, quienes no solo se han interesado en su vida profesional sino también personal, pues ha hablado abiertamente sobre diversos temas como su maternidad a los 37 años.

Sin embargo, en su más reciente publicación sorprendió al subir una ráfaga de imágenes en las que mencionó las cosas que antes disfrutaba hacer y ahora le dan “pereza”.

“Los 20 me los bailé, trasnoché y gocé. Ahora cuido mis horas de sueño como un tesoro”, escribió en la segunda fotografía, en la que hizo referencia a las razones por las que ya no sale de fiesta.

Andrea Serna compartió las cinco cosas que dejó de hacer. | Foto: Captura de Instagram @ andreasernafotos

En la siguiente imagen manifestó que después del trabajo no se queda haciendo más tiempo: “Suena tentador, pero ahora nada se compara con llegar a la casa, a la hora que sea, pero llegar (incluye modo experto en correr en aeropuertos para tomar los últimos vuelos)”.

La tercera cosa que Andrea confesó haber dejado de hacer fue comer en restaurantes a menos que sea una ocasión especial, de resto en su día a día prefiere hacerlo en su casa.

Esta es la razón por la que Andrea Serna dejó de comer en restaurantes. | Foto: Captura de Instagram @andreasernafotos

“La mañana me activa, la noche me apaga. Energía cero para el gym nocturno”, agregó en el cuarto lugar, pues ahora ya no hace ejercicio en las noches.

Por último, expresó que “maratonear” series ahora es más fácil que antes porque puede durar toda la noche viendo, pero al día siguiente “lo paga carísimo” porque se queda hasta tarde.

Las confesiones de la presentadora generaron todo tipo de comentarios, algunos afirmaron estar de acuerdo, puesto que son etapas que se viven en su momento, mientras que otros le escribieron que no querían ser como ella a su edad.

“El almuerzo en casa es una delicia”; “no quiero ser como tú cuando sea grande”; “querida Andrea, soy yo, pero tengo 30”; “se van haciendo mayores”; “comparto mucho contigo, sobre todo el tema de rumbear todo un fin de semana completo, ahora solo pienso en disfrutar en casita”, entre muchos más.