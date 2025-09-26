María Fernanda Aristizabal, exreina de belleza, recibió romántica propuesta de matrimonio en Suiza: “Sí a un para siempre”

Hace algunos años, María Fernanda Aristizabal salió a relucir en el mundo de la farándula colombiana al recibir el título de Señorita Quindío 2019 y sobre todo, al ser coronada como Señorita Colombia 2019 - 2020.

Luego de su experiencia como reina de belleza, María Fernanda fue elegida para ser copresentadora de uno de los realities de competencia física más amados y aclamados de la televisión nacional, ‘El Desafío’, junto a la reconocida Andrea Serna, quien ya lleva varios años frente a este programa.

Desde hace días, la exreina de belleza lleva mostrando que se está dando un viaje por Suiza junto a su pareja, el empresario Daniel Arango Vallejo, en el cual se ha visto muy feliz.

María Fernanda Aristizabal recibió amorosa propuesta de matrimonio

Recientemente, María Fernanda dio de qué hablar de forma positiva, pues a través de sus redes sociales publicó una galería de imágenes con las que mostró que durante este viaje, su novio le hizo una propuesta de matrimonio soñada en medio de las montañas.

Con un amoroso mensaje, la exreina acompañó esta publicación y reveló que su respuesta, como era de esperarse, fue un “Sí”.

“Hace seis años empezamos a construirnos en presente, y hoy dijimos ¡Sí a un para siempre!“, escribió en un inicio.

María Fernanda habló en este mismo mensaje del spot (paisaje) que eligió su pareja, lleno de montañas, para hacer su propuesta, pues sabe que es algo que le gusta mucho a ella.

“Elegiste las montañas porque sabes cuánto amo los paisajes; elegiste Suiza porque hace 10 años te robó el corazón. Y ahora, juntos aquí, me pediste que me case contigo. Y sí... mil veces sí”, añadió.

La pareja lleva seis años de relación y en sus palabras, María Fernanda Aristizabal mencionó qué implica el sí que le dijo a su novio.

“Dije sí a seguir transformándonos desde un amor honesto, genuino y lleno de certezas; a elegirnos cada día, a construirnos y quedarnos. Con Dios de la mano, este ‘sí’ nos hará eternos. (Teamonito) Te amo hasta el infinito. 15/09/2025 Zermatt, Suiza”, agregó.

Sus más cercanos amigos y también seguidores, no ocultaron la alegría que les provocó la noticia.