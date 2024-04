Desafío XX: Presentadora del reality reveló que podría padecer extraño síndrome

Esta vez, la modelo llamó la atención de sus más de 900 mil seguidores en Instagram tras conceder una entrevista a Lo sé todo, donde explicó por qué cree que podría padecer el síndrome del impostor, que según el portal Medscape, “es una construcción psicológica caracterizada por una creencia persistente de que el éxito personal no es merecido y no se debe al esfuerzo, las habilidades y la capacidad personales”.

“No soy experta en el tema, pero a través de lo que yo he vivido con mi experiencia, no sé si me lo debo diagnosticar o si se diagnostica o no, pero yo digo que lo tengo porque me ha pasado en diferentes momentos muy importantes de mi vida que lo pongo todo en duda”, explicó.