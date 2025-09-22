Andrea Serna contó cómo fue ser mamá por primera vez a sus 37 años y compartió su experiencia: “Me llegó tarde”

Una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana es Andrea Serna, quien se ha destacado por su sólida trayectoria en las pantallas y su participación en diferentes programas y realities como El Desafío, en el que ha estado desde hace seis temporadas.

Gracias a su talento, carismática personalidad y conexión con los participantes ha logrado ganarse el cariño de muchos televidentes. Asimismo, por su contenido en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de tres millones de seguidores y comparte parte de su carrera profesional y un poco de vida personal.

En su más reciente publicación en su perfil de Instagram, la caleña habló sobre cómo fue ser madre, por primera vez, a los 37 años. Una decisión que ha generado debate, pues la edad a la que se debería tener hijos ha sido tema de conversación durante años.

“Sí, la maternidad me llegó tarde. Tarde para un momento en el que apenas empezaba a ser normal ser mamá cuando estás más cerca de los 40 que de los 30 ¿Y saben qué? No era un día antes ni un día después, fue el momento perfecto”, comentó Andrea en la primera parte.

Luego, Serna afirmó que nunca tuvo afán de ser mamá, no tiene recuerdos de haberlo planeado o soñado. Desde que era una niña, sabía que le gustaría, pero no era algo en lo que pensara todo el tiempo porque en sus 20 y 30 estaba pasando muchas cosas nuevas como múltiples oportunidades de trabajo.

“Qué si eso dilató que mi cabeza se sintonizara con la idea de ser mamá, sí, posiblemente”, añadiendo que no le pareció mal haber priorizado en lo que se encontraba en ese momento porque estaba enfocada en lo de ella y que es estigma social que se piensa que hay un momento indicado para ser mamá.

“Eso sí, hay realidades biológicas que ojo no podemos desconocer, pero lo que sí se es que tener en mis brazos a los 37 años a esta preciosura fue espectacular”, añadió la presentadora, pues hay que tener en cuenta que puede haber complicaciones, pero que no se arrepiente.

En menos de un día la publicación ya supera los 24 mil me gusta y 300 comentarios, en los que las seguidoras y fanáticas conectaron con su historia, contaron sus experiencias y demostraron su apoyo.