Andrea Serna cumplió importante requisito para la pensión; esto dijo la presentadora del ‘Desafío siglo XXI’

Desde hace varios años Andrea Serna es considerada como una de las presentadoras más exitosas de la televisión colombiana, pues a lo largo de su carrera ha hecho parte de importantes proyectos en los que ha brillado gracias a su carisma, naturalidad y elegancia a la hora de hablar frente a las cámaras.

Esto le ha permitido ganarse el cariño de millones de personas que constantemente están atentas a sus nuevos proyectos, además de las actualizaciones con respecto a su vida personal, amorosa e, incluso, las rutinas a las que se enfrenta diariamente en medio de sus grabaciones y su rol de mamá.

Andrea Serna advirtió sobre falta grave en El Desafío Siglo XXI | Foto: Caracol Televisión

Actualmente, es la host principal del Desafío siglo XXI, en donde de lunes a viernes, a través de las pantallas del Canal Caracol, se comunica con los participantes del reality deportivo y actualiza a los televidentes con los momentos más importantes del día.

Su paso por Noticias RCN, el Factor X, el Concurso Nacional de Belleza, Protagonistas de Nuestra Tele, La agencia y desde el año 2019, el Desafío, ha traído frutos a su vida a nivel personal y profesional, pues según reveló en una reciente entrevista para el pódcast La lupa, ya cumplió con algunos requisitos para la pensión y, aunque le faltan algunos años para cumplir la edad requerida podría adelantar los trámites si así lo desea.

No obstante, a sus 48 años afirma tener la energía para continuar en su carrera como presentadora, siendo la cara de algunos de los programas de entretenimiento y variedades más importantes del país en los últimos años.

En la conversación con la periodista Laura Anzola, Andrea Serna reveló que esto fue posible gracias a que empezó su carrera en los medios de comunicación desde muy temprana edad y debido a la extensión de algunos de los proyectos en los que ha participado logró completar las semanas necesarias mucho antes del tiempo esperado.

Según reveló la presentadora, por el momento, espera continuar siendo parte de proyectos y producciones sin dejar de lado el cuidado de su hija Emilia, quien le brinda un constante apoyo y de manera recurrente presumen sus redes sociales.

El tratamiento que se realizó Andrea Serna

En una de sus más recientes historias, la presentadora del Canal Caracol reveló uno de los tratamientos a los que se sometió en los últimos días.

“Sueroterapia. Hoy enfocada en aumento de energía. ¿Les ha pasado que después de semana de full trabajo, decisiones, estrés, quedamos como ‘drenadas’? Bueno, esto es algo que utilizo como una ayudita. Ah, y de paso, seguir fortaleciendo el sistema inmune", escribió, compartiendo con sus seguidores el gusto que tiene por este tipo de procedimientos.