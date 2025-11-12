Luego de que Katiuska fuera expulsada del Desafío Siglo XXI por cometer una grave falta, han surgido nuevos cambios que han mantenido el interés del público en este programa, pues volvieron a reintegrarse participantes de esta temporada y se crearon nuevos grupos.

En un nuevo capítulo se conoció que los concursantes debían viajar desde Cartagena a la ciudadela ubicada en Tobia, Cundinamarca, por sus propios medios. Las dos primeras parejas en llegar serían los capitanes de los dos equipos: Gamma y Alpha. El nuevo grupo llamado Neos sería conformado por Valkirya y Kevyn, ganadores de temporadas anteriores.

Dos capitanes le quitaron la mitad del dinero a un equipo

En la noche del 12 de octubre, se llevó a cabo la primera prueba en la que se enfrentaron Yudisa y Lucho, Zambrano y Miryan contra Kevyn y Sofía, donde demostraron sus habilidades de trabajo en equipo, agilidad y resistencia.

Después de un largo reto, los capitanes que lograron terminar antes que los demás fueron: Yudisa y Lucho, quienes tuvieron dos grandes ventajas, una de ellas la posibilidad de tomar la mitad del dinero de uno de los grupos.

“Los ganadores de este desafío de capitanes tienen premio y superpoder. Empecemos con el premio, pueden elegir un equipo para quedarse con el 50%, con la mitad de su dinero. Gamma tiene $118.290.000, Neos no tiene nada”, dijo la presentadora Andrea Serna.

“El 50% de Gamma”, respondió Yudisa. Por lo que su equipo recibió directamente en su caja la suma de $59.145.000

Adicionalmente, podrán hacer un “enroque”, es decir, cambiar una participante y modificar una de las parejas que puede ser de los otros equipos o del de ellos. Pero ese movimiento se sabrá hasta el siguiente capítulo, pues solo se conoció que escogieron a una mujer de Neos y dejaron la duda si será para Gamma o para el equipo morado y sea su nueva compañera.

Así quedaron conformados los nuevos equipos

Alpha: Yudisa, Lucho, Potro, Deisy, Rata, Valentina, Mencho y Gio.

Gamma: Zambrano, Miryan, Rosa, Gero, Tina, Julio, Leo e Isa.

Neos (equipo nuevo): Valkyria, Kevyn, Pedro, Sofía, Lina, Roldán, Kathe y Cristian. Los últimos seis participantes fueron seleccionados por Kevyn, ganador del Desafío XX, y Valkyria, ganadora del Desafío 2022: The box 2, mientras que los demás participantes de esta temporada llegaban a la ciudadela.