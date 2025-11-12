Yoifer, exparticipante del ‘Desafío 2024′, presentó a quien sería su novio y dejó fotos en evidencia

El Desafío se ha consolidado como uno de los programas más emblemáticos de la televisión colombiana, gracias a su extensa trayectoria y a las múltiples temporadas que han cautivado al público con su combinación de fuerza, estrategia y superación. A lo largo de los años, el formato ha evolucionado, incorporando nuevas dinámicas y retos, pero sin perder la esencia que lo ha convertido en un referente del entretenimiento nacional.

En los últimos días, los seguidores del reality quedaron sorprendidos tras conocerse una noticia vinculada a un exparticipante del programa. El hombre decidió abrir su corazón y compartir un aspecto muy íntimo de su vida personal, revelación que generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos, quienes no esperaban conocer ese lado reservado del exdesafiante.

De acuerdo con lo que se reveló, Yoifer, pesista olímpico que formó parte de los Súper Humanos, decidió hacer una publicación en redes sociales, la cual desató una serie de especulaciones sobre su ámbito amoroso. El colombiano publicó una foto en la que presumió a quién sería su pareja sentimental.

El post plasmó un carrete de fotos en las que se le veía realizando una actividad en el agua, posando en Guatapé con otra persona. En la imagen, que era tomada por el acompañante, se ve al deportista sonriendo y haciendo señas con los dedos.

No obstante, luego de un tiempo, Yoifer reapareció junto a un hombre, abrazándose y tomando una fotografía en un espejo. Otra imagen tipo selfie los mostró con chalecos salvavidas, disfrutando del clima y el lugar.

Tras este contacto físico, muchos aseguraron que eran pareja y estaban llevando una historia juntos, por lo que los comentarios de sorpresa abundaron.

“Quedé fría”; “Quedé Katiuska expulsada”; “Quede Box arcoíris 🌈 Jajajaja”; “Quedé Beba con tendinitis”; “Ser feliz es lo que cuenta ❤️👏”; “Excelente persona, excelente personalidad, excelente competidor, excelente humildad, es lo único que me interesa, su vida privada solo es de él ❤️❤️❤️❤️”; “Gracias por vivir en libertad , 😍 puro amor 🧡”, entre otros comentarios.