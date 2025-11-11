Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ desató reacciones tras parecer “turista en su propio país”

El Desafío Siglo XXI sigue avanzando, llevando a los semifinalistas a lucharse ese cupo en la gran y esperada final. Los retos suben de nivel, exponiendo las capacidades de quienes han logrado superar los obstáculos.

En esta etapa del juego, donde ya se conoció el regreso de exparticipantes y las reglas de lo que viene, varios contenidos del reality se roban las miradas en redes sociales. Muchos fanáticos están al pendiente de los cambios y movimientos de la producción, reaccionando de todas las formas.

Recientemente, quien se robó las miradas de los curiosos fue Valentina, quien causó comentarios por un video que compartió la cuenta oficial de Caracol Televisión, donde se evidenciaba la prueba que debían cumplir para llegar a Tobia.

“Por fin abrieron las cajas y había una sorpresa: un tiquete de avión a Cartagena. Además, a cada uno le apareció la foto de un participante eliminado de este Desafío. Ocho y ocho, ahora hay 16. Ellos tenían que llamarlos y convencerlos de que volvieran. Tenían que viajar a Cartagena con ellos al otro día antes de las 9:00 a. m., si no lo lograban quedaban descalificados”, resumió Carlos Ochoa.

El perfil del canal subió el clip donde se puede ver a la joven de camino por las carreteras del país, conversando con personas que se movilizaban en el mismo bus. La mujer se mostró de forma genuina e inocente, conociendo zonas del país que nunca había visitado.

De hecho, el post llevaba por una frase que decía: “Mi amiga, la que parece turista en su propio país”, haciendo alusión a la forma en la que reaccionaba con los comentarios del conductor y los pasajeros.

Las imágenes muestran cómo Valentina se sorprende viendo los paisajes, recibiendo indicaciones para llegar a su destino y escuchando parte de la cultura gastronómica de esta zona de Colombia. De hecho, repite mal el nombre de un municipio, despertando opiniones.

“Amigo, ¿usted me puede hacer un favor? Nos deja en el peaje, por favor”, dice al inicio, para luego indagar: “¿Después de ahí para dónde cogemos?“.

El conductor le explica lo que debe hacer, llevando a que otro hombre cuente sobre un plato que consumen con una combinación específica.

“¿Ustedes comen tortuga?”, preguntó, evidenciando el asombro que sentía.

“Ay, no, ¿a la tortuga le sale carne?”, agregó, mientras las personas afirmaban que era delicioso.

Esto llevó a que los usuarios de redes sociales comentaran al respecto, afirmando que les encantaba la manera de ser de la joven. Muchos señalaron que eran iguales a ella, pues se perdían en su propia ciudad de residencia.